Vizetto

Vizetto kündigt Lenovo als jüngsten Neuzugang in der rBoard-Allianz an

Die innovativen Computerlösungen von Lenovo passen perfekt zur Reactiv SUITE von Vizetto und bieten eine unvergleichliche Erfahrung bei der Remote-Arbeit.

Vizetto Inc., das Unternehmen, das die Art und Weise, wie die Welt miteinander kommuniziert, verändert, gab heute bekannt, dass Lenovo, ein Fortune Global 500-Technologieunternehmen, der rBoard-Allianz von Vizetto beigetreten ist. Die rBoard-Allianz ist eine Gruppe von Unternehmen, die sich gemeinsam dem Ziel verschrieben haben, den Markt für interaktive Whiteboards und Remote-Arbeiten mit höchsten Standards und höchstem Benutzerkomfort zu erschließen. Im Rahmen der Allianz werden Lenovos berühmte winzige Workstations und High-End-Laptops der P-Serie von Vizetto zertifiziert, um das ultimative Benutzererlebnis zu gewährleisten, und werden die bevorzugte Computerlösung für die Reactiv SUITE sein.

Die Reactiv SUITE ist ein Ökosystem von Softwareprodukten, die die Remote-Zusammenarbeit so intuitiv machen sollen, wie man heute sein Smartphone benutzt. Auf dieser Plattform können sich Einzelpersonen darauf konzentrieren, ihre Botschaft zu vermitteln, anstatt statische Daten und Bilder über die Komponente STAGE zu präsentieren. Darüber hinaus können alle Teammitglieder, die die Plattform nutzen, während der Sitzung über ihre SCRIBBLE-Komponente auf einer unendlichen Leinwand zusammenarbeiten.

Um das volle Potenzial der Reactiv SUITE nutzen zu können, müssen die Benutzer in der Lage sein, problemlos mit einer beliebigen Anzahl von Dokumenten, 4K-Videos und hochauflösenden Bildern zu interagieren und nahtlos zwischen diesen zu wechseln. Lenovos berühmte Mini-Workstation und High-End-Laptops der P-Serie mit 8-Kern-CPU und blitzschnellem Speicher mit Dual-M.2-Speicherunterstützung sind perfekte Lösungen, die die Leistung und Geschwindigkeit bieten, die für die Bewältigung zahlreicher Aufgaben erforderlich sind. Einige der Vorteile sind:

- Intel i7 - 8-Kern-CPU - Für ein reibungsloses Multitasking-Erlebnis. Gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Dateien, schnelleres Rendern von Miniaturansichten und Dateien und ein insgesamt flüssigeres Erlebnis. - Nvidia Quadro-Grafikprozessor - Für das ultimative Benutzererlebnis wurde die Reactiv SUITE mit diesem Grafikprozessor entwickelt. Von der verbesserten Videodekodierung für eine schnelle Videowiedergabe bis hin zur vollständigen Direct 3D-Integration, die es dem Benutzer ermöglicht, Dokumente so schnell wie möglich zu bearbeiten und zu rendern. - Vier 4k 60Hz-Outputs - Hinzufügen von bis zu drei sekundären Bildschirmen zur Erweiterung des Arbeitsbereichs der Benutzer - Erstellen mehrerer 4K-Pixel-Oberflächen, um massive Tafeln in Klassenzimmern zu duplizieren. - Winziger Formfaktor - Winzig genug, um in das Interaktive Whiteboard (IWB) integriert zu werden. Die P-Serie ist zwar leistungsstark genug, um jede Art von Workflow zu unterstützen, doch ist sie winzig genug, um vollständig in die rBoard-Struktur integriert zu werden, so dass das interaktive Whiteboard von Raum zu Raum bewegt werden kann, ohne dass sich der Endbenutzer mit Kabeln herumschlagen muss.

"Wir freuen uns sehr über den Beitritt von Lenovo zu unserer rBoard-Allianz, insbesondere da ihre Hardware-Technologie eine der besten auf dem Markt ist und wir ihr Engagement teilen, unseren Kunden Best-in-Class-Technologie zu liefern", sagte Av Utukuri, CEO von Vizetto Inc. "Unsere Vision war es schon immer, Hardware und Software zusammenzubringen, und die Kombination von Funktionen, Leistung und Service von Lenovo ist unübertroffen."

Darüber hinaus wird diese Partnerschaft es beiden Unternehmen ermöglichen, weiterhin Lösungen zu erforschen und zu innovieren, die die Grenzen der Technologie verschieben und die Möglichkeiten in diesem Marktbereich erweitern.

"Die richtige Technologie ist für die Zusammenarbeit und Produktivität in einer entfernten Arbeitsumgebung unerlässlich, und Untersuchungen zeigen, dass mehr als 70 Prozent der Unternehmen planen, einige Mitarbeiter auch nach der COVID-19-Pandemie dauerhaft von zu Hause aus arbeiten zu lassen", sagte Daniel Olsen, Executive Director, North America Workstations bei Lenovo. "Die leistungsstarken Workstations und Laptops von Lenovo in Verbindung mit der Software Reactiv SUITE von Vizetto sind ideal für videofähige, speicherintensive Anwendungen und ermöglichen es den Benutzern, beim Multitasking oder bei der Zusammenarbeit mit Kollegen einfach zwischen Projekten hin- und herzuschalten.

Für weitere Informationen über den Beitritt von Lenovo zur rBoard-Allianz von Vizetto besuchen Sie bitte https://vizetto.com/partner-lenovo/.

Informationen zu Vizetto Inc.

Vizetto Inc. ist ein kanadisches Unternehmen und Entwickler der Reactiv SUITE Software. Diese Software-Umgebung verändert vollkommen die Art und Weise, wie Menschen Inhalte präsentieren, sie bezieht ein passives Publikum ein, um es zu einer aktiven Teilnahme zu bewegen, und sie ermöglicht Teamwork - für jeden an jedem Ort. Besuchen Sie www.vizetto.com.

Vizetto Kontaktinformationen: 905.670.5810, info@vizetto.com