Sonect SA

SONECT kündigt strategische Expansion durch Franchise-Modell in der Europäischen Union und der Welt an

Zürich (ots/PRNewswire)

SONECT, ein Pionier im Bereich digitaler Bargeldlösungen und Banking Enablement, freut sich, seinen strategischen Plan bekannt zu geben, durch ein Franchise-Modell in der Europäischen Union und anderen internationalen Märkten zu expandieren. Da der Zugang zu Bargeld und das digitale Banking immer wichtiger werden, zielt das Modell von SONECT darauf ab, mehr lokale Unternehmen und Gemeinden zu vernetzen, indem es Geschäfte in sichere und zugängliche Geldautomaten verwandelt.

Das Unternehmen bietet eine Win-Win-Lösung für lokale Unternehmen, indem es Einzelhändlern und Nicht-Finanzunternehmen ermöglicht, Bargeldabhebungen direkt im Geschäft oder eine Auswahl an Bankdienstleistungen anzubieten. Mit diesem Franchise-Ansatz wird SONECT dieses einzigartige Modell zu neuen Höhen führen, um die wachsende Nachfrage nach bequemen Bargeld- und Banklösungen in der EU und weltweit zu befriedigen.

„Wir sehen ein großes Potenzial in der Expansion über ein Franchisenetz. Es ermöglicht uns, eine internationale Gemeinschaft lokaler Partner aufzubauen, die sich alle dafür einsetzen, den Komfort und die Sicherheit von Bargeldzugang und Bankdienstleistungen zu verbessern", sagte Konstantinos Birtachas, CEO von SONECT. „Mit diesem Modell geben wir lokalen Unternehmern die Möglichkeit, uns bei der Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Unsere Vision ist es, unsere Dienste universell verfügbar zu machen, überall und jederzeit."

SONECT lässt sich in bestehende Bank-Apps einbinden, so dass Bankkunden direkt bei Einzelhändlern und Ladenketten Bargeld abheben können. Darüber hinaus verfügt SONECT über eine eigenständige App, mit der Einzelpersonen über Cashlinks Geld in die ganze Welt senden und an Partner-Endpunkten Bargeld abheben können.

Das in der Schweiz ansässige Unternehmen sucht Franchisenehmer, die sich für digitale Finanzlösungen begeistern, sich dem Kundenservice verpflichtet fühlen und bereit sind, an dieser transformativen Reise teilzunehmen. Die Franchisenehmer erhalten Zugang zur fortschrittlichen Plattform von SONECT, zu Support-Ressourcen und zur Möglichkeit, in ihren Gemeinden erfolgreich zugängliche Geldautomaten einzurichten.

Weitere Informationen über Franchise-Möglichkeiten finden Sie unter sonect.net.

Wenn Sie daran interessiert sind, Franchisepartner für eine Region zu werden: office@sonect.net

Wenn Sie daran interessiert sind, Ihr Geschäft in eine Geldausgabestelle zu verwandeln: integrations@sonect.net

Informationen zu SONECT

SONECT ist ein Schweizer Technologieunternehmen und EWI, das für seine Vorreiterrolle bei der Kombination von digitalem und physischem Bargeldzugang bekannt ist. Mit der Sonect-App, die von überall in Europa über den App Store oder den Google Play Store heruntergeladen werden kann, können die Nutzer Geschäfte in ihrer Nähe finden, die Bargeldabhebungen anbieten, so dass lokale Geschäfte zu Bargeldautomaten werden. Sonect ist derzeit in der Schweiz und in Italien tätig und hat ehrgeizige Pläne für eine weltweite Expansion in der Europäischen Union und anderen Ländern. Indem SONECT den lokalen Einzelhändlern die Möglichkeit gibt, Bargeld und Bankdienstleistungen anzubieten, schlägt es eine Brücke zwischen digitalen Lösungen und dem alltäglichen Bedarf an Bargeld und fördert so die finanzielle Integration und den Komfort.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2540749/Sonect_Expansion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540726/4989555/sonect_Logo.jpg

