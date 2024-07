CGTN

CGTN: Neuer Motor, neue Vitalität: Chinas Wuxi macht Fortschritte bei Wirtschaftswachstum und kulturellem Erbe

Peking (ots/PRNewswire)

Wenn man durch die Straßen von Wuxi City in der ostchinesischen Provinz Jiangsu schlendert, trifft man auf selbstfahrende Kleinbusse, die Platz für sechs bis acht Personen bieten und kein sichtbares Lenkrad oder Gaspedal haben.

Durch die Installation von LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging) und Kameras kann der Kleinbus den Personen- und Verkehrsfluss um ihn herum in einem 360-Grad-Panorama beobachten, an roten Ampeln automatisch anhalten und die Straßenverhältnisse im Voraus erkennen.

Hinter dem Kleinbus verbirgt sich die komplette industrielle Kette des Internets der Dinge (IoT) von Wuxi, die Chips, Sensoren, Konnektivität, Plattformen, Anwendungen und Sicherheit umfasst.

An den Ufern des Taihu-Sees gelegen, ist Wuxi ein wirtschaftliches Juwel des Jangtse-Deltas. Mit einem Pro-Kopf-BIP, das zu den höchsten in China zählt, ist die Stadt ein florierender Produktionsstandort, der durch technologische Innovationen gestärkt wird.

„Neuer Motor"

In den letzten Jahren hat Wuxi kontinuierlich neue Entwicklungsbereiche erschlossen, indem es sich auf die Kultivierung neuer Qualitätsproduktionskräfte konzentrierte.

Die Stadt hat bedeutende Durchbrüche in Bereichen wie intelligente Sensoren, das Internet der Fahrzeuge und das industrielle IoT erzielt. Was die Marktgröße angeht, so gibt es in Wuxi über 3.000 IoT-Unternehmen, darunter 82 börsennotierte Unternehmen.

Am 1. April starteten die Bezirke Liangxi, Xinwu und Binhu in Wuxi Zwei-Wege-Logistikrouten in geringer Höhe für Drohnen und machten die Stadt damit zur ersten Demonstrationsstadt für fahrerlose Lieferungen im Jangtse-Delta.

Darüber hinaus hat Wuxi 55 wirtschaftliche Anwendungsszenarien in geringer Höhe in sieben Kategorien eingeführt. Neben der fahrerlosen Zustellung wurden vier Reiserouten angekündigt, darunter die Besichtigung von Kirschblüten in der Luft.

Inzwischen verfügt die Stadt über mehr als 500 Drohnen für den öffentlichen Dienst, die für Szenarien wie Verkehrskontrollen, Notfallrettungen und Strominspektionen eingesetzt werden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung bemüht sich Wuxi um den systematischen Aufbau eines „5+X"-Entwicklungssystems für Zukunftsindustrien, wobei allgemeine künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Halbleiter der dritten Generation, Wasserstoffenergie und Energiespeicherung sowie Tiefseeausrüstungen die fünf wichtigsten Bereiche für die künftige industrielle Entwicklung darstellen.

„Neue Vitalität"

Wuxi ist auch ein kulturelles Juwel mit einem geschichtsträchtigen Erbe und einem reichhaltigen künstlerischen Erbe, das mit der modernen Zivilisation harmoniert.

Die Gemeinde Yangshan, die auch als „Heimatstadt der Honigpfirsiche" bekannt ist, ist eines der besten Ziele in Wuxi, wenn es um ökologische Landschaften, kulturelles Erbe und Unterhaltung geht.

Der tertiäre Sektor entwickelt sich heute besser als je zuvor. Von Bauernhöfen und Gasthöfen bis hin zu Ausstellungshallen und Cafés mit Pfirsichmotiven nutzt die Gemeinde ihre natürlichen Ressourcen und fördert die Integration von Landwirtschaft, Kultur und Tourismus, um die ländliche Wiederbelebung umfassend voranzutreiben.

Im Jahr 2023 erreichte der Produktionswert von Yangshan-Honigpfirsichen 900 Millionen Yuan (rund 124 Millionen USD) und das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Bauern in Yangshan 66.000 Yuan. In der Zwischenzeit hat die Gemeinde im Jahr 2023 mehr als 2 Millionen Touristen angezogen, wobei die Tourismuseinnahmen 1,58 Milliarden Yuan erreichten.

Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Wuxi ist untrennbar mit der starken Unterstützung der Kultur verbunden.

Chinas Großer Kanal, eine riesige Wasserstraße, die den Norden und den Süden Chinas verbindet, wurde 2014 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Der alte Kanal von Wuxi, ein Teilstück des Grand Canal, schlängelt sich über 40 Kilometer durch die Stadt Wuxi.

Wuxi konzentriert sich auf den Schutz, das Erbe und die Nutzung des kulturellen Erbes des Großen Kanals und fördert weiterhin die Sortierung, den Schutz, die Renovierung und die Entwicklung des kulturellen Erbes.

Mehrere kreative Parks, die entlang des Kanals gebaut wurden, sind aus dem industriellen Erbe entstanden. Nach der Wiederbelebung wurden sie zu kulturellen und kreativen Touristenattraktionen mit unverwechselbaren Merkmalen umgestaltet, die das neue Image der Stadt als kulturell reiche Stadt widerspiegeln.

Bis 2027 soll die Stadt nicht weniger als 15 charakteristische Parks für Zukunftsbranchen errichten, acht Innovationsplattformen wie Technologie-Innovationszentren und technische Forschungszentren für Zukunftsbranchen aufbauen und 10 führende Unternehmen in diesen Bereichen entwickeln.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-24/China-s-Wuxi-makes-headway-in-economic-growth-cultural-inheritance-1vtI8KpTEGs/p.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468469/image_5009787_57783081.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-neuer-motor-neue-vitalitat-chinas-wuxi-macht-fortschritte-bei-wirtschaftswachstum-und-kulturellem-erbe-302205953.html