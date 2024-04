SCC Swiss Council Community

Die Spendertainment-Center kommen! - Das Revival der Schweizer Shoppingcenter

Der Swiss Council Marktreport 2024

Pfäffikon ZH (ots)

Im vergangenen Jahr verzeichneten die meisten der befragten Schweizer Shoppingcenter einen deutlichen Anstieg sowohl beim Umsatz als auch bei der Besucherfrequenz. Rund 63% der befragten Center konnten Zuwächse ausweisen, was auf ein regelrechtes Revival der Center hinweist.

Dieses positive Ergebnis ist wohl auf die teilweise massiven Investitionen der letzten Jahre in die Aufenthaltsqualität und den Angebotsmix zurückzuführen. Laut einer aktuellen Umfrage wurden in den letzten zwei Jahren bei 52% der befragten Center Maßnahmen ergriffen, um die Aufenthaltsqualität zu steigern, und bei 93% wurden grosse Veränderungen im Mietermix festgestellt. In den befragten 25 Centern kam es zu über 120 Mieterwechseln, darunter mit unterschiedlichen Nutzungen.

Diverse Studien belegen, dass das Einkaufen im stationären Handel wieder an Beliebtheit gewinnt. Davon profitieren nun offenbar besonders die Shoppingcenter, da sie in Bezug auf Einkaufskomfort und -erlebnis den höchsten Mehrwert bieten. Der Marktanteil der Shoppingcenter am gesamten Detailhandelsumsatz wird auf etwa 19% geschätzt, was ca. CHF 20 Mrd. entspricht, während der gesamte Onlinehandel in der Schweiz lediglich einen Marktanteil von 12% verzeichnet.

Diese Erkenntnisse und viele weitere präsentiert der aktuelle Swiss Council Marktreport 2024, welcher im Auftrag des SCSP Swiss Council of Shopping Places erstellt wurde.

Download Swiss Council Marktreport 2024: https://www.stoffel.zuerich/marktreport

Herausgeber

Der Swiss Council of Shopping Places ist die grösste Schweizer Community für Spezialisten aus der Retail-, Handelsimmobilien- und Shoppingcenter-Branche mit länder- und branchenübergreifender Ausrichtung.

www.swisscouncil.swiss

Der Autor

Marcel Stoffel ist Handels- und Konsumexperte und führt seit 14 Jahren das Beratungsunternehmen stoffel.zuerich. www.stoffel.zuerich