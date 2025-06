Coople

800’000 registrierte Arbeitnehmende bei Coople – Nachfrage nach flexibler Arbeit ungebrochen

Zürich, 3. Juni 2025 – Coople hat in der Schweiz einen weiteren Meilenstein erreicht: Über 800’000 registrierte Arbeitnehmende sind inzwischen Teil der Coople Community. Damit verzeichnet die Plattform ein starkes Wachstum, nachdem erst vor weniger als einem Jahr die Marke von 700’000 überschritten wurde. Die Nachfrage nach flexibler Arbeit bleibt hoch – sowohl bei Arbeitnehmenden, die ihre Einsätze selbstbestimmt gestalten möchten, als auch vermehrt bei Unternehmen, die auf zuverlässige, flexible Personallösungen setzen.

Ein starkes Signal für die Zukunft der Arbeit

Die steigende Zahl an Registrierungen zeigt deutlich: Flexibles Arbeiten ist kein Nischenthema mehr, sondern längst in der Mitte des Arbeitsmarkts angekommen. Immer mehr Menschen wollen flexibel arbeiten, verschiedene Branchen kennenlernen und selbst entscheiden, wann und wo sie im Einsatz stehen. Coople bietet genau dafür die passende Plattform. Diese Entwicklung wird durch eine aktuelle Umfrage von swissstaffing bestätigt, wonach zeitliche und/oder örtliche Flexibilität für 47 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz inzwischen unverzichtbar sind. Sie unterstreicht den gesellschaftlichen Wandel hin zu einer Arbeitswelt, die auf individuelle Bedürfnisse eingeht.

Wachstum in allen Regionen und Branchen

Die Coople Community wächst kontinuierlich, sowohl regional als auch branchenübergreifend. Besonders stark war das Wachstum zuletzt in den Bereichen Gesundheitswesen, Retail & Logistik und Gastgewerbe. Coople zieht viele neue Arbeitnehmende an, die Schichten nach ihrer Verfügbarkeit wählen, Berufserfahrung sammeln oder sich flexibel etwas dazuverdienen möchten. Ein konkretes Beispiel zeigt sich bei den zahlreichen Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger im Gesundheitswesen, die derzeit vermehrt auf die Plattform aufmerksam werden.

Ein Gewinn für Arbeitnehmende und Unternehmen

Mit über 800’000 registrierten Arbeitnehmenden kann Coople Unternehmen noch besser bei der flexiblen Besetzung von Einsätzen unterstützen – schnell, zuverlässig und rund um die Uhr. Für Arbeitnehmende bedeutet die Plattform weiterhin: mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten und mehr Selbstbestimmung.

„Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein! Er bestätigt nicht nur das Vertrauen, das so viele Menschen in Coople setzen, sondern auch, dass unser Modell einer flexiblen, digitalen Arbeitswelt den Zeitgeist trifft.“ Daniel Staffelbach, Geschäftsführer von Coople Schweiz

Coople bleibt auf Wachstumskurs

Die 800’000-Marke ist ein bedeutender Schritt, aber längst nicht das Ende der Reise. Coople investiert weiterhin in die Plattform, in neue Funktionen und in eine starke Community. Denn: Die Zukunft der Arbeit ist flexibel. Auf globaler Ebene verzeichnet Coople mittlerweile über 1,3 Millionen registrierten Arbeitnehmende.

Über Coople:

Seit der Gründung in Zürich im Jahr 2009 hat sich Coople mit über 1,3 Millionen registrierten Arbeitnehmenden und 30’000 Einsatzbetrieben zu Europas grösster digitaler Plattform für den Personalverleih entwickelt. Das Unternehmen vermittelt flexible Arbeitskräfte für kurz- bis langfristige Einsätze in den Bereichen Gesundheit, Gastronomie, Hotellerie, Detailhandel, Aviatik, Logistik, Events und Promotion sowie im kaufmännischen Sektor.

Medienkontakt:

Sabina Neuhaus Group Head of Communication Coople (Schweiz) AG, Albisriederstrasse 253, 8047 Zürich sabina.neuhaus@coople.com oder media.ch@coople.com