Zentiva

Zentiva wurde im Rahmen der GGB-Preisverleihungszeremonie als EMEA-Akquisition des Jahres ausgezeichnet

PragPrag (ots/PRNewswire)

Zentiva hat den Global Generics & Biosimilars Bulletin Award 2020 in der Kategorie EMEA-Akquisition des Jahres erhalten. Im zweiten Quartal 2020, während des Höhepunkts der ersten Welle der COVID-19-Krise, schloss Zentiva die Übernahme von Alvogen CEE ab, wodurch zwei der führenden Markengenerika- und OTC-Unternehmen in der MOEL-Region zusammengeführt wurden. Diese Übernahme zeigt bereits Anzeichen des Erfolgs und unterstützt den weiteren Weg von Zentiva und seinen starken Ehrgeiz, zu wachsen und gleichzeitig die kommerzielle Präsenz des Unternehmens zu erweitern.

"Zentiva fühlt sich geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung und Anerkennung zu erhalten. Die Kombination von Alvogen und Zentiva in der MOEL-Region schafft eine neue markengenerische, originelle Marke und ein OTC-Powerhouse in der Region. Das neue kombinierte Team ist talentiert, arbeitet schnell und hat den Ehrgeiz, das Wachstum durch interne Produktentwicklungen und strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen voranzutreiben, die Zentiva als vertrauenswürdigen und leistungsstarken Kommerzialisierungspartner einsetzen möchten", sagte Nick Haggar, Chief Executive Officer von Zentiva.

Über Zentiva

Zentiva ist ein Hersteller von qualitativ hochwertigen, erschwinglichen Medikamenten, die Patienten in Europa und darüber hinaus dienen. Mit einem engagierten Team von mehr als 4.500 Mitarbeitern und einem Netzwerk von Produktionsstandorten - darunter Vorzeigestandorte in Prag, Bukarest und Ankleshwar - strebt Zentiva danach, der Verfechter von Marken- und generischen Arzneimitteln in Europa zu sein, um die täglichen Gesundheitsbedürfnisse der Menschen besser zu unterstützen.

Bei Zentiva vertreten wir die Meinung, dass die Gesundheitsversorgung ein Recht und kein Privileg sein sollte. Mehr denn je brauchen die Menschen einen besseren Zugang zu qualitativ hochwertigen, erschwinglichen Medikamenten und zur Gesundheitsversorgung. Wir arbeiten mit Ärzten, Apothekern, Großhändlern, Aufsichtsbehörden und Regierungen zusammen, um die Lösungen für den Alltag bereitzustellen, auf die wir alle angewiesen sind. Erfahren Sie mehr auf www.zentiva.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788903/Zentiva_Logo.jpg

Pressekontakt:

Mounira Lemoui

Head of Communications

ZENTIVA GROUP, a.s.

U Kabelovny 529/16, Dolní M?cholupy, 102 00 Prag 10

Mobil: (+420) 727 873 159

E-Mail: mounira.lemoui@zentiva.com