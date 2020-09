Fürstentum Liechtenstein

Hochspannungsleitung in Balzers - Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch informierte den Gemeinderat Balzers

Auf einer Länge von rund 2.5 Kilometern überquert eine Hochspannungsleitung, die von der schweizerischen Netzgesellschaft Swissgrid AG betrieben wird, in Balzers liechtensteinisches Hoheitsgebiet. Am 21. August 2021 läuft der vor 50 Jahren abgeschlossene Dienstbarkeitsvertrag für die betroffenen rund 60 Grundstücke ab. Seit 2005 weist die Gemeinde Balzers auf diese Tatsache hin und forderte Swissgrid als verantwortliche Leitungsbetreiberin immer wieder auf, sich rechtzeitig um eine Ersatzlösung zu bemühen. Die Regierung hat in der Frage des Rückbaus und des Verlaufs der Leitung keine direkte Zuständigkeit. Im Zusammenhang mit der Leitung sind für das Land Liechtenstein aber neben der Versorgungssicherheit vor allem auch strategisch-wirtschaftliche sowie politische Überlegungen relevant. Daher hat die Regierung das Amt für Volkswirtschaft mit der Koordination und Unterstützung der Gespräche beauftragt, die derzeit zwischen Swissgrid und den involvierten liechtensteinischen Landesbehörden, der Gemeinde Balzers und den Liechtensteinischen Kraftwerken laufen. Ziel der Gespräche ist es, eine gemeinsam getragene Lösung zu erarbeiten.

Am Mittwoch, 9. September haben Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch und Katja Gey, Leiterin Amt für Volkswirtschaft, die Mitglieder des Gemeinderates von Balzers über den aktuellen Stand der Abklärungen und Gespräche informiert. Es wurden insbesondere die möglichen konkreten Varianten für eine neue Linienführung über Liechtensteiner Hoheitsgebiet aufgezeigt. Die noch offenen Fragen und notwendigen nächsten Schritte wurden gemeinsam diskutiert.

