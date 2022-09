E.Breuninger GmbH & Co.

Breuninger eröffnet Online-Shop für Tschechien/ Internationalisierung des Online-Business



Breuninger treibt die Internationalisierung im Online-Segment weiter voran und erschließt neue Märkte. Heute startet breuninger.com in Tschechien.

Breuninger eröffnet einen eigenen Online-Shop für den tschechischen Markt. Nach dem Launch des Shops in Polen vor einem Jahr hatte Breuninger Mitte des Jahres bereits sein Onlinebusiness nach Belgien, in die Niederlande, Luxemburg, Spanien und Italien ausgeweitet.

"Als führender Fashion- und Lifestyle-Omnichannel Händler erweitern wir unser Online-Angebot auch in unser Nachbarland Tschechien. Die Eröffnung eines eigenen Online-Shops in unserem Nachbarland Tschechien ist dabei ein bedeutender Meilenstein in unserer Internationalisierungsstrategie. Wir bedienen damit die wachsende Nachfrage der zahlreichen tschechischen Kund:innen", sagt Breuninger CEO Holger Blecker. "Wir freuen uns auf die Kund:innen in Tschechien und hoffen, sie mit unserem wohl kuratierten Sortiment für unsere Marke Breuninger zu begeistern".

Der Online-Shop in tschechischer Sprache ist analog zu den bestehenden Shops in anderen europäischen Märkten aufgebaut. Auch das Sortimentsangebot erfüllt den gewohnten Breuninger Anspruch. Für den Versand nach Tschechien werden drei bis fünf Tage gerechnet. Die Konfektionierung der Pakete erfolgt zentral im Warendienstleistungszentrum in Sachsenheim, Deutschland.

Der im Jahr 2008 gestartete Online-Shop www.breuninger.com zählt zu den erfolgreichsten im Premium- und Luxussegment. Neben Tschechien ist der Online-Shop auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Italien verfügbar.

