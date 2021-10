WATCHBOX

WatchBox überschreitet den Meilenstein von einer Milliarde Umsatz und stellt einen globalen Expansionsplan mit acht neuen Standorten vor

Philadelphia (ots/PRNewswire)

WatchBox, die weltweit führende Plattform für sammelwürdige Luxusuhren, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 300 Millionen US-Dollar zu erreichen, und dass es seit seiner Gründung im Jahr 2017 noch vor Ende des Jahres eine Milliarde US-Dollar an Lifetime Revenue überschreiten wird. Das Unternehmen gab außerdem Pläne für die Eröffnung von acht neuen Standorten auf der ganzen Welt bekannt, von denen fünf in den nächsten sechs Monaten eröffnet werden sollen, darunter die ersten US-Filialen.

Nach Angaben von McKinsey & Company werden die Märkte für Primär- und Sekundäruhren bis 2025 voraussichtlich von 66 Mrd. USD auf 97 Mrd. USD anwachsen. "Dies ist eine unglaublich spannende Zeit für WatchBox", sagte Justin Reis, Global CEO von WatchBox. "Wir haben im Jahresvergleich ein profitables Wachstum verzeichnet und erwarten für 2021 ein Umsatzwachstum von 40 % und sind auf dem besten Weg, einen Umsatz von 300 Mio. USD mit zweistelligen EBITDA-Margen zu erzielen", so Reis weiter. "Als Marktplatz für verwaltetes Inventar gewinnen wir jeden Tag unglaubliche Sammler und bauen Beziehungen auf, die ein Leben lang halten. Darüber hinaus schafft unsere medienorientierte Plattform Programme, die unsere Sammlergemeinschaften mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Uhrmacherei ansprechen und weiterbilden."

Bis Ende 2022 will WatchBox in New York, Los Angeles, Miami, Houston und Dallas sowie an drei weiteren internationalen Standorten in Zürich, Riad und Tokio eröffnen. Die neuen WatchBox-Destinationen kommen zu den bestehenden Standorten des Unternehmens hinzu, zu denen Dubai, Hongkong, Neuchâtel, Singapur und die US-Zentrale in Philadelphia gehören.

Der Start der neuen WatchBox-Standorte bietet der Community einen unvergleichlichen persönlichen Kontakt. Im Gegensatz zum traditionellen stationären Einzelhandel stützt sich das Erlebniskonzept von WatchBox auf eines der weltweit größten zentralisierten Uhrenlager mit einem Bestand von mehr als 150 Millionen US-Dollar. Diese innovativen Räume werden dynamische Treffpunkte sein, an denen Liebhaber ihre Liebe zu Luxusuhren teilen, einzigartige Bestände besichtigen und Beziehungen knüpfen können, die ihr Sammlerleben bereichern werden.

"Wir bei WatchBox werden von unserer weltweiten Gemeinschaft von Uhrenliebhabern angetrieben, die das Herzstück unseres Geschäfts darstellt. Jedes Mal, wenn wir einen neuen Standort eröffnen, aktivieren wir erfolgreich neue Gemeinschaften in neuen Märkten. Indem wir näher an unseren Kunden sind, können wir einen unglaublichen Zugang zu Produkten, unseren Kundenberatern und unserer Sammlergemeinschaft bieten und eine Arena für Uhrenliebhaber schaffen, in der sie sich treffen, lernen und entdecken können", fügte Reis hinzu.

Miami, New York City und Los Angeles werden die ersten Standorte sein, die im ersten Quartal 2022 eröffnet werden. Das renommierte Designbüro Studio Mellone, das sich mit Luxuskonzepten und Showrooms auf der ganzen Welt einen Namen gemacht hat, wurde mit der Gestaltung der ersten Standorte in den USA beauftragt.

