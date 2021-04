FOOTBALL FOR FRIENDSHIP

"Football for Friendship eWorld Championship" geht in die nächste Runde auf der Online-Plattform F4F World

Moskau (ots/PRNewswire)

Die "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) geht Ende Mai in ihre zweite Runde. Diesmal werden 211 Länder vertreten sein.

Die wichtigsten Ereignisse des sozialen Kinderprojekts von Gazprom Football for Friendship (F4F) finden in diesem Jahr pandemiebedingt im digitalen Format statt. Die "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) 2021 wird erneut auf dem eigens für F4F entwickelten Multiplayer-Simulator "Football for Friendship World" (F4F World) ausgetragen. Jede Mannschaft besteht aus sechs Spielern. Ein Spiel geht 2 x 3 Minuten.

Seit 19. April sind Fußballakademien in der ganzen Welt eingeladen, Mädchen und Jungen im Alter von 12-14 Jahren als Spieler zu nominieren. Die "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) findet vom 27. bis 29. Mai statt.

Sieger der "Football for Friendship eWorld Championship" 2020 wurde die Mannschaft "Granularer Salamander", deren Spieler u.a. aus Lettland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei kamen. Im Rahmen der Abschlussveranstaltungen der achten Saison von F4F wurde ein neuer GUINNESS WORLD RECORDS(TM) für die meisten Teilnehmer bei einem Fußball-Videotreffen aufgestellt.

Seit Dezember 2020 steht "F4F World" auch außerhalb der eF4F kostenlos allen Interessenten in 27 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen die neun Werte von F4F: Freundschaft, Gleichheit, Fairness, Gesundheit, Frieden, Hingabe, Sieg, Traditionen und Ehre. Das Spiel ist für MS Windows, Apple MacOS, Android und iOS verfügbar. Entwickelt wurde "F4F World" vom Unternehmen DataArt.

Andrey Trusov, Data Art: ""Es war sehr interessant und motivierend, einen Beitrag zur Entwicklung von F4F leisten zu dürfen. Für mich war es eine neue Erfahrung, dass es einen solchen Wettbewerb für Kinder gibt, der zudem solche Werte, wie Freundschaft, Fairness und Frieden propagiert."

Über Football for Friendship

F4F besteht seit 2013. Es wird von Gazprom organisiert und von UEFF, FIFA und UNO unterstützt. In den vergangenen acht Spielzeiten haben etwa 15 000 Kinder und Jugendliche aus 211 Ländern und Regionen an dem Programm teilgenommen. Im Jahr 2020 fand F4F im Online-Format auf einer eigens entwickelten digitalen Plattform statt.

Mehr Informationen:

Fotos und Videos für die Medien: http://media.footballforfriendship.com

Webseite: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1495573/F4FWorld.jpg