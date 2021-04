WATCHBOX

WatchBox kündigt Partnerschaft mit Langepedia an

Philadelphia (ots/PRNewswire)

WatchBox erweitert seinen Medienbereich mit neuen Programmen, sozialen Medienkanälen und der Expertise von A. Lange & Söhne

WatchBox, das weltweit führende Uhrenhaus, ist begeistert, Alp Sever und Langepedia in der globalen WatchBox-Familie willkommen zu heißen, da es heute eine offizielle Partnerschaft in den Bereichen Medien, Inhalte und Community bekannt gibt. Gegründet als Instagram-Account im Jahr 2016 während seines ersten Jahres an der Universität, ist Langepedia die herausragende Ressource für das Studium und die Wertschätzung von A. Lange & Söhne, den künstlerischen und technischen Meisterwerken der Marke und der Renaissance der deutschen Uhrmacherei. Durch seine Präsenz auf Instagram und seine kürzlich eingeweihte Website hat Alp die Aufmerksamkeit von Enthusiasten und Sammlern weltweit auf sich gezogen. Diese Partnerschaft vereint enzyklopädisches Wissen und tiefgreifende, unabhängige Inhalte mit der globalen Community und dem erstklassigen Inventar von WatchBox.

Mike Manjos, Global Head of Trading bei WatchBox und der größte Lange-Verehrer des Unternehmens, ist der Meinung, dass Bildung das A und O ist, um das Erbe der Glashütter Präzisionsuhrmacherei voll zu würdigen. Er teilt mit: "Langepedia ist eine unverzichtbare Quelle für den modernen Uhrensammler, um etwas über die unverwechselbare Ästhetik, die unglaubliche Auswahl an Kalibern, die mechanische Genialität und die fortlaufende Geschichte von A. Lange & Söhne zu erfahren. Alp teilt seine Leidenschaft und sein Wissen durch die Linse eines Sammlers - eine perfekte Ergänzung für das WatchBox-Ökosystem und unseren bemerkenswerten A. Lange & Söhne-Bestand."

Seit der Gründung 2017 hat WatchBox stark in den Aufbau einer dynamischen Medienabteilung investiert, durch die das Unternehmen seine Video-first-Strategie für Bildung, Unterhaltung und Community-Entwicklung umsetzt. Und als größtes Videonetzwerk für Luxusuhren liefern die WatchBox Studios wöchentliche Programme, einschließlich offener Dialoge, Meinungen und Debatten innerhalb des WatchBox-Teams sowie Gespräche mit Enthusiasten, Uhrmachern und Wissenschaftlern. Die jüngsten redaktionellen Bemühungen haben sich auf schriftliche Inhalte in Form von Our House ausgeweitet, einer digitalen Publikation, die das Sammeln von Uhren zelebrieren soll. Langepedias objektiver, wissenschaftlicher und leicht verdaulicher Inhaltsstil wird diese oben genannten Initiativen ergänzen und eine neue Dimension in das reichhaltige Inhaltsportfolio von WatchBox einbringen.

Langepedia wird weiterhin als eigenständige Website und sozialer Medienkanal betrieben, wo Alp so wichtige Werke wie The Definitive Guide to Lange 1 produziert hat, die die Nuancen jeder Generation der Uhr beleuchten, die "das Gesicht von A. Lange & Söhne" ist. Neu geprägte kollaborative Inhalte und spezielle Aktivierungen werden den globalen Bestand von WatchBox sowie das umfangreiche Wissen von Langepedia nutzen, um Sammler weltweit zu informieren und aufzuklären.

Justin Reis, Mitbegründer und globaler CEO von WatchBox, erklärt: "Die Mission von WatchBox ist es, die weltweit größte Community leidenschaftlicher Uhrensammler aufzubauen, und wir haben im letzten Jahr so viel über das Interesse und den Appetit unserer Kunden auf hochwertige Inhalte gelernt. In unseren Niederlassungen in den USA, der Schweiz, Hongkong, Singapur und Dubai besteht großes Interesse an A. Lange & Söhne, und wir freuen uns darauf, unsere Community zu erweitern und die WatchBox-Stimme in Zusammenarbeit mit Langepedia über alle Kanäle zu verbreiten."

