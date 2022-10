Dyson SA

Fast jede zweite Person aus der Schweiz saugt seine Matratze nicht – die Dyson Staubstudie

Sauberkeit geniesst in der Schweiz einen hohen Stellenwert. Regelmässig putzen wir unser Zuhause und denken meist auch an versteckte Ecken, Kanten und Flächen, um dem Hausstaub den Garaus zu machen. Doch in jedem sauberen Haushalt gibt es trotzdem Hotspots, die nicht auf dem Putzplan stehen und an denen sich beträchtlich viel Staub ansammelt. Dies besagt die aktuelle Staubstudie, die von Dyson durchgeführt wurde.

Rund 20% der Erwachsenen und Kinder in der Schweiz kämpfen mit Allergien. Rund sechs Prozent der Bevölkerung reagiert spezifisch auf Hausstaubmilben allergisch. Die Spinnentierchen, die sich millionenfach in Matratzen, Sofas und Teppichen einnisten, sind mikroskopisch und für das Auge nicht erkennbar. Man tut also gut daran, den Hausstaub regelmässig und gründlich zu entfernen. Denn wenn nicht, kann er das Wohlbefinden negativ beeinflussen. Möchtest Du mehr über das Thema erfahren?

In der Medienmitteilung im Anhang findest Du aufschlussreiche Informationen über die globalen und Schweizer Ergebnisse der Dyson Staubstudie und Tipps der Mikrobiologin Monika Stuczen, wie man dem Staub am besten Herr wird.

