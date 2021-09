Pathé Suisse SA

Erfolgreicher Start des Vorverkaufs: NO TIME TO DIE

Am 13.09. ist der Vorverkauf für den neuen James Bond NO TIME TO DIE überaus erfolgreich gestartet.

Ebenso erfolgreich war die gemeinsame Eröffnung der dreitägigen Promoaktion des Bond-Cubes am Zürcher Hauptbahnhof von Pathé Schweiz und Universal Pictures.

