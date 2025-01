Italian Exhibition Group

VICENZAORO JANUARY 2025: EUROPAS FÜHRENDE FACHMESSE FÜR DIE GLOBALE SCHMUCKLIEFERKETTE VON IEG

Vicenza, Italien (ots/PRNewswire)

Die globale Goldschmiede-, Schmuck- und Uhrenindustrie trifft sich in Vicenza von Freitag, 17. Januar, bis Dienstag, 21. Januar, zur neuen Ausgabe von Vicenzaoro January, der weltweit ältesten B2B-Veranstaltung in diesem Sektor. „Nachdem die Messe 2024 ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert hat", sagt Matteo Farsura, Direktor für Schmuck- und Modemessen bei der Italian Exhibition Group (IEG), „stärkt die Vicenzaoro ihre europäische Führungsrolle mit einer ausverkauften Ausgabe , die auch 2025 wieder den globalen Veranstaltungskalender der Branche eröffnet und Trends und Geschäftsrichtungen für die gesamte Lieferkette setzt." Gleichzeitig finden statt: T.Gold, eine globale B2B-Messe für Goldschmiedetechnologien und -maschinen, und VO Vintage (17. bis 20. Januar), die sich an Liebhaber und Sammler von hochwertigen Vintage-Uhren und -Schmuckstücken richtet.

VICENZAORO: EINE DREHSCHEIBE FÜR DIE GESAMTE SCHMUCKINDUSTRIE

Auf der Messe werden 1.300 Marken aus über 30 Ländern vertreten sein, die das Beste der italienischen Handwerkskunst neben internationalen Premieren (40 % der Ausstellung), insbesondere aus der Türkei, Hongkong und Indien, präsentieren. Ein bemerkenswerter Anstieg der deutschen Aussteller spiegelt den wachsenden globalen Einfluss von Vicenzaoro wider.

Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Überblick über die Branche, von High-End-Kreationen bis hin zu Gold- und Silberschmiedearbeiten, Halbfertigprodukten, Edelsteinen, Uhren, Verpackungen, Dienstleistungen und Vintage-Stücken. Ein Highlight ist der neue Lieferbereich mit über 80 Ausstellern, der durch die Übernahme von Palakiss durch IEG entstanden ist.

DIE ZUKUNFT GESTALTEN: INNOVATION UND JUNGES TALENT

Unter dem neuen Claim „Crafting the Future" betont Vicenzaoro den generationenübergreifenden Austausch und die Innovation in der Schmuckbranche. Junge Talente sind die treibende Kraft für den Wandel und die Kontinuität der Spitzenleistungen des Made in Italy.

Der Dialog wird ergänzt durch Beiträge von Trendvision Jewellery + Forecasting, einem unabhängigen Think Tank, der sich auf permanente Innovation konzentriert, sowie von nationalen und internationalen institutionellen und Handelsverbänden.

T.GOLD: SPITZENTECHNOLOGIEN

T.Gold präsentiert 170 Unternehmen aus 16 Ländern und stellt Nachhaltigkeit, Individualität und technische Präzision in den Mittelpunkt. Zusätzlich zu den italienischen Spitzenausstellern werden Aussteller aus Deutschland, der Türkei, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich den Status von T.Gold als führendes Technologieereignis für die Branche stärken.

STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG

IEG setzt die Umgestaltung des Messegeländes fort und hat im Dezember den Grundstein für die neue Halle 2 gelegt. Dieses Projekt unterstreicht das Engagement von IEG für das Wachstum der Branche bei gleichzeitiger Gewährleistung eines ununterbrochenen Geschäftsbetriebs.

Weitere Informationen finden Sie unter vicenzaoro.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/5048596/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vicenzaoro-january-2025-europas-fuhrende-fachmesse-fur-die-globale-schmucklieferkette-von-ieg-302347986.html