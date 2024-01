Italian Exhibition Group

70. GEBURTSTAG VON VICENZAORO: DIE FÜHRENDE PLATTFORM FÜR SCHMUCKGESCHÄFTE LEITET DIE FEIERLICHKEITEN IN ITALIEN MIT ÜBER 1300 MARKEN EIN

Vicenza, Italy (ots/PRNewswire)

Vicenzaoro January, die größte Plattform für das Schmuckgeschäft in Europa und die traditionsreichste internationale Veranstaltung der Branche, findet vom 19. bis 23. Januar in Vicenza, Italien, statt.

Parallel dazu finden die T.Gold, eine internationale Ausstellung von Technologien und Maschinen für die Goldschmiedekunst, und die VO Vintage, eine Messe für Sammler und Liebhaber von Vintage-Uhren und -Schmuck, statt (19. bis 22. Januar).

Vicenzaoro, die führende Plattform für den Schmuckhandel in Europa, wird vom 19. bis 23. Januar ihr 70-jähriges Bestehen in Vicenza, Italien, feiern. Die von der IEG - Italian Exhibition Group organisierte Vicenzaoro January (VOJ) ist die traditionsreichste internationale Veranstaltung der Goldbranche und eine zentrale B2B-Plattform. Mit über 1300 Ausstellern, von denen 40 % aus 37 Ländern stammen, hat sich die Veranstaltung zu einem wichtigen Knotenpunkt für den globalen Gold- und Schmucksektor und zu einem Think Tank entwickelt, der die wichtigsten Trends für 2024 vorstellt.

Zeitgleich finden vom 19. bis 22. Januar die T.Gold, die führende internationale Messe für Technologien und Maschinen für die Goldschmiedekunst, und die VO Vintage statt, deren fünfte Ausgabe sich an Liebhaber von alten Uhren und Schmuck richtet.

Die Vicenzaoro January 2024, „The Jewellery Boutique Show", bietet Einkäufern aus 130 Ländern eine einmalige Gelegenheit, Geschäfte zu machen, Netzwerke zu knüpfen, sich fortzubilden und Informationen im Rahmen einer globalen Referenz für Schmuck, Goldschmiedekunst und Uhrmacherei zu erhalten. Die Veranstaltung bildet die gesamte Versorgungskette ab und präsentiert High-End-Produkte, Made in Italy und internationale Exzellenz in den Bereichen Fertigung, Komponenten, halbfertige Produkte, Diamanten, Edelsteine und farbige Steine, Verpackungen und Dienstleistungen wie Visual Merchandising, zeitgenössische Uhrmacherei und Vertrieb. Auf der T.Gold werden technologische Innovationen für die Herstellung und Verarbeitung vorgestellt.

Die Vicenzaoro, deren Geschichte bis in das Jahr 1954 zurückreicht, hat sich von einer Ausstellung der regionalen Spitzenqualität zu einer der wichtigsten B2B-Schmuckmessen weltweit entwickelt. Die Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum werden sich über das ganze Jahr erstrecken und Ausstellungen, ein Jubiläumslogo und Online-Inhalte umfassen, die für die Gemeinschaft zugänglich sind. Die Veranstaltungen werden die Entwicklung der Branche würdigen, junge Talente einbinden und Themen wie Nachhaltigkeit, Innovation, Ausbildung und internationale Standards aufgreifen.

Der Erfolg der Vicenzaoro ist ein Beweis für ihre Fähigkeit, sich dank der Unterstützung von Unternehmen, Kunden, Käufern, Institutionen, Verbänden und Medien anzupassen, weiterzuentwickeln und Branchentrends zu antizipieren. Der Slogan „The Heritage for Tomorrow" (Das Erbe für morgen) unterstreicht die lange Tradition der Show und deren Bedeutung für die Zukunft. Die IEG wird im Februar mit umfangreichen Renovierungsarbeiten auf dem Vicenza Expo Centre beginnen, die den Abriss der Hallen 2 (der alten „Pyramide") und 5 umfassen, um Platz für eine neue, zweckmäßigere Halle zu schaffen, die die Kapazität des Messegeländes erweitern wird.

media@iegexpo.it