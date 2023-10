Italian Exhibition Group

Italien: Die ECOMONDO bringt den Stein ins Rollen - die Circular Economy Expo der IEG, ein internationales Zentrum für Forschung und technologische Innovation

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

Eine Pressevorschau mit führenden Ausstellern und ausgewählten Journalisten aus afrikanischen Regionen ist im Vorfeld der größten und internationalsten Ausgabe der Veranstaltung für den 6. November geplant

Mit über 300 qualifizierten ausländischen Einkäufern, 30 internationalen Delegationen, über 1.500 ausstellenden Marken (+10 % im Vergleich zum Jahr 2022) und der enormen Teilnahme der Europäischen Kommission, wird die größte und internationalste Ausgabe der Ecomondo, der führenden europäischen Messe für Kreislaufwirtschaft, von der Italian Exhibition Group organisiert.

Vier Tage des Wissensaustauschs unter Experten aus aller Welt in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt bringen in Rimini, Italien, professionelle Anwender aus Nordafrika, Subsahara-Afrika, Zentralasien, der Balkanhalbinsel, Europa, Osteuropa, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Nordamerika, Asien sowie Delegationen vom afrikanischen, europäischen und amerikanischen Kontinent zusammen. Dies ist möglich aufgrund der produktiven Zusammenarbeit mit der Italian Trade Agency und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit.

Auf globaler Ebene ist jedes Land dazu aufgerufen, sein Engagement für die Erreichung der SDG-Ziele bis zum Jahre 2030 zu verstärken – und die Nachfrage nach Umwelttechnologien und -lösungen, die „Made in Italy" sind, wird immer stärker. Umweltchancen und -lösungen werden im Kalender mit über 170 geplanten Veranstaltungen, von denen viele international ausgerichtet sind, unter der Leitung des wissenschaftlich-technischen Ausschusses vorgestellt.

Die intensiven Anwerbungsaktivitäten zogen hochkarätige internationale Einkäufer aus den Bereichen Abfallmanagement, Blue Economy, Bioökonomie, Industrie, Dienstleistungen, Bauwesen, Ingenieurwesen, Agrarökologie usw. sowie internationale Delegationen von Anwendern an, die Industrieverbände, Regierungsbehörden, Gruppen und Handelskammern vertreten, während auf der Seite der ausländischen Verbände die Teilnahme einer beachtlichen Delegation führender afrikanischer Wirtschaftsorganisationen bestätigt wird: Agence Nationale des Dechets (Algerien), CDER – Center for Renewable Energies Development (Algerien), CCI – Chamber of Chemical Industries (Ägypten), EEC – Engineering Export Council of Egypt (Ägypten), EPEMA – Egyptian Plastic Exporters & Manufacturers Association (Ägypten), CEI – Chamber of Engineering Industries (Ägypten), COVAD – Coalition pour la Valorisations des Déchets (Marokko), ONEE (Marokko), Federation des Industries des Materiaux de Construction (Marokko), Chambre de Commerce d'Industrie et de Services de Casablanca-Settat (Marokko), Packtec (Tunesien), Citet (Tunesien), Onas (Tunesien).

Am Vorabend der Ecomondo wird eine Pressevorschau für ausgewählte Journalisten aus den afrikanischen Regionen stattfinden, die Vorabinformationen zu den bahnbrechenden Ideen von Unternehmen erhalten, welche an diesen bestimmten geografischen Regionen interessiert sind.