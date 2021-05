Valais/Wallis Promotion

Medienmitteilung - Atemberaubende Natur und mediterranes Klima: Das Wallis bietet ideale Bedingungen, um den Sommer abseits der Touristenströme zu geniessen.

Sion, 11. Mai 2021. In einer zunehmend komplexen und globalisierten Welt und geprägt durch die Coronakrise, ist die Sehnsucht der Schweizerinnen und Schweizer gross, dem Alltag zu entfliehen, sich zu verwirklichen und wiederzufinden. Im Wallis finden sie zurück zu ihrer Natur. Dabei spielen nicht nur die überwältigende Landschaft, aussergewöhnlich viele Sonnenstunden und das mediterrane Klima eine wichtige Rolle, sondern ebenso die natürlichen Walliser Produkte sowie das einzigartige kreative und innovative Umfeld. Im Sommer 2020 war die Lust der Schweizerinnen und Schweizer nach authentischen Outdooraktivitäten im Wallis gross. Insgesamt buchten 21,7 Prozent mehr Gäste ein «Wallis Erlebnis» als im Vorjahr. Entsprechend richten sich auch diesen Sommer die von Valais/Wallis Promotion entwickelten destinationsübergreifenden Angebote an Familien, Geniesser, Velofahrer und Mountainbiker sowie Wanderer. Mit 300 Sonnentagen im Jahr und 40’000 Hektar Naturpark bietet das Wallis die idealen Voraussetzungen für eine Auszeit im Grünen.

Die Sommersaison steht vor der Tür. Das Wallis bietet eine breite Palette an Aktivitäten, um dem Alltag zu entfliehen, den Sommer zwischen majestätischen Gletschern, imposanten Gipfeln und fruchtbaren Weinbergen zu geniessen und die Authentizität der Region zu entdecken.

Ein Sommer voller Erlebnisse und viel Freiraum

Der Walliser Sommer verspricht erlebnisreich zu werden. Unternehmenslustige können etwa den längsten Gletscher der Alpen, den Aletschgletscher, bei einer geführten Panoramawanderung bestaunen, das grösste Mountainbikegebiet Europas, die Portes du Soleil, in Begleitung eines einheimischen Mountainbike Guides abfahren oder den Walliser Weinweg zu Fuss oder mit dem Velo von Martigny nach Leuk erkunden und dabei authentische Weinkeller und typische Winzerdörfer entdecken. Auf dem digitalen Marktplatz wallis.ch/shop können Gäste neu ihren Aufenthalt im Wallis von A bis Z auf einer einzigen Onlineplattform mit nur wenigen Klicks planen und buchen. Von der Übernachtung über Wein- und Gourmeterlebnisse bis hin zur Materialmiete und vielen weiteren Leistungen. Verbinden lässt sich ein Aufenthalt im Wallis diesen Sommer im Übrigen auch wieder mit dem Besuch eines kulturellen, sportlichen oder gastronomischen Events. Organisatoren und Veranstalter haben keine Mühe gescheut, coronakompatible Programme zusammenzustellen, die sowohl von Tradition als auch von Innovation geprägt sind. Beispielsweise das Palp Festival mit seinen musikalischen, kulinarischen und künstlerischen Erlebnissen, die Lancierung der ersten Ausgabe der Nova Eroica Schweiz für Liebhaber des Vintage Bikes oder der Genussmarathon, eine Gourmetwanderung für sportliche Geniesser und geniessende Sportler.

Sommerferien 2021: Im Wallis zurück zu seiner Natur finden

Die Kampagne von Valais/Wallis Promotion «Finde zurück zu deiner Natur» richtet sich an Schweizerinnen und Schweizer, die ihrem Alltag entfliehen möchten und sich nach Freiraum und Natur sehnen. Mit kurzen Videos, ausgestrahlt auf den digitalen Kanälen, werden sie ermutigt, ihre Sommerferien im Wallis zu verbringen. «Die Gäste suchen nach einem Ort abseits von Alltagssorgen und nach authentischen Erlebnissen, bei denen sie wieder zu sich finden. Sie wollen eine Region, ihre Gastronomie und ihre lokalen Produkte auf originelle Weise entdecken und geniessen. Zusammen mit seiner einzigartigen Naturkulisse hat das Wallis dahingehend sehr viel zu bieten», unterstreicht Damian Constantin, Direktor Valais/Wallis Promotion.

Obwohl die ungewisse Entwicklung der Coronakrise die Walliser Wirtschaftsakteure weiterhin herausfordert, blickt Valais/Wallis Promotion trotz der noch immer fragilen Situation zuversichtlich in die Zukunft.

Einige Kennzahlen zur Erinnerung

Hotelübernachtungen im Jahr 2020: 3,2 Mio. Übernachtungen (-24,3 % vs. 2019), davon 2,3 Mio. Schweizer Gäste

Hotelübernachtungen im Sommer 2020 (Mai bis Oktober): 1,7 Mio. Übernachtungen (-19,6 % vs. 2019), davon 1,3 Mio. Schweizer Gäste

Marktanteil Hotelübernachtungen im Jahr 2020: 71,2 % Schweiz (vs. 52,1 % 2019), 24,4 % Nahmärkte (vs. 32 % 2019), 4,4 % Fernmärkte (vs. 16,9 % 2019)

