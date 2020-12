Valais/Wallis Promotion

Wallisär Gschichtä - Klaus (Koch), Hugo (Holzbildhauer), Yannick (Skitouren) und Sandrine (Naturkosmetikerin)

Das Wallis ist ein offener, kreativer und dynamischer Kanton, welcher zu innovieren weiss und sich traut, Tradition und Moderne zu verbinden. Sie machen das Wallis aus: Walliserinnen und Walliser mit aussergewöhnlichen Ideen, mit einer besonderen Geschichte, mit einem ganz eigenen Lebensstil oder einer grossen Passion. Aber auch Wahlwalliserinnen und Wahlwalliser, die bei uns ihre Heimat oder ihr Herzensprojekt gefunden haben.

Genau diese Facetten zeigen wir mit unseren «Wallisär Gschichtä» - ein Wallis abseits der Klischees.

Lassen Sie sich von vier Walliserinnen und Wallisern inspirieren:

- Klaus Leuenberger , Koch im Restaurant ErnerGarten in Ernen. Hat für den ehemaligen Emir von Katar gearbeitet, bevor er ins Oberwallis zog und sich auf die 100-prozentige regionale Küche konzentrierte. - Hugo Beytrison , Holzbildhauer in Evolène. Erweckt Fabelwesen zum Leben oder schnitzt traditionelle Masken für die Fasnacht von Evolène. - Yannick Ecoeur , ehemaliger Profiskibergsteiger aus Morgins. Initiierte den Aufschwung des Wallis zur Skitouren-Referenzdestination. - Sandrine Gex , selbstständige Naturkosmetikerin. Stellt aus Walliser Produkten Kosmetika für die ganze Familie her.

