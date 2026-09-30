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WhatsApp überholt Telefon: Senioren erobern die digitale Welt

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Linz (ots)

Neue emporia Smartphone-Studie zum Welt-Seniorentag am 1. Oktober.

Ob künstliche Intelligenz, WhatsApp als Kommunikationskanal oder der Online-Wetterbericht am Smartphone: Ältere Menschen dringen immer tiefer in die digitalen Welten vor. Das geht aus der neuesten Studie der österreichischen Smartphone Company emporia hervor.

1.500 Frauen und Männer in Deutschland und in Österreich im Alter 50+ wurden für die „emporia Smartphone Studie 2026/2027“ befragt.

„Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass zunehmend auch ältere Menschen die Scheu vor digitalen Anwendungen ablegen und tief eintauchen in die neuen, digitalen Welten“, sagt Kjetil Fennefoss, Managing Director von emporia Telecom.

Mehr als ein Drittel nutzen KI-Anwendungen am Smartphone

So geben 81 Prozent der Frauen und Männer im Alter 70+ an, mindestens einmal pro Woche WhatsApp, Signal oder Telegram als Kommunikationsmittel zu nutzen, zum Telefon hingegen greifen in diesem Zeitraum nur 69 Prozent.

Erstaunlich auch, dass bereits mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Befragten bewusst KI-Anwendungen wie beispielsweise ChatGPT oder Siri am Handy nutzt.

Die wichtigste Informationsquelle am Smartphone ist Google (78%), gleich gefolgt von Wetter-Apps (72%). Klassische Nachrichten-Apps von lokalen oder überregionalen Medien folgen an dritter Stelle.

Rund die Hälfte der Befragten greift ein- oder mehrmals pro Stunde zum Smartphone. Bei den Unterhaltungsfunktionen liegen Kamera und Fotoalbum an erster Stelle (66%), was die Wichtigkeit betrifft. Danach folgen Film und Videos sowie Angebote zum Hören (Musik, Podcasts, Radio).

74% halten Notfallknopf am Smartphone für sinnvoll

Weniger Freude dürften die Befragten mit dem digitalen Amt und Ausweis-Apps haben; dieses Angebot nutzen derzeit lediglich 27 Prozent der älteren Smartphone-Nutzer.

Einig sind sich die Generationen 50+ indes, was die Bedeutung eines Notfallknopfes am Smartphone betrifft. Nahezu drei Viertel der Befragten halten einen Notrufknopf für sinnvoll.