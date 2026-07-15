emporia Telecom GmbH & Co. KG

Die trauen sich was: emporia bringt das erste 5G-Smartphone mit Display-Garantie

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Linz (ots)

emporiaSMART.8 mit Smartcover und Gummi-Protektoren. Oder: Warum landet der Toast meist mit der Butterseite auf dem Boden?

Ein kaputtes Display ist mit Abstand der häufigste Schaden am Smartphone. Der österreichische Hersteller emporia bringt mit dem emporiaSMART.8 das erste 5G-Smartphone auf den Markt, das mit einer kostenlosen Display-Garantie ausgestattet ist.

Eine kurze Unachtsamkeit, und das Handy fällt auf den Boden. Laut Deutschem Digitalverband bitkom ist ein kaputtes Display mit 77 Prozent der häufigste Schaden am Smartphone, dahinter folgt mit 41 Prozent ein beschädigtes Gehäuse.

Die europäische Smartphone Company emporia bringt Mitte Juli mit dem emporiaSMART.8 das weltweit erste 5G-Smartphone auf den Markt, das mit einem 3fachen Display- und Gehäuse-Schutz ausgestattet ist, der bereits im Lieferumfang enthalten ist.

Das patentierte emporia Smartcover schützt das Smartphone rundherum und ermöglicht die Bedienung wesentlicher Funktionen sogar im geschlossenen Zustand. An den Ecken ist das Handy mit Gummi-Protektoren ausgestattet. Dieser gummierte Kantenschutz schützt das Handy auch dann, wenn man das Handy ohne Smartcover nutzen möchte. emporia-Display-Garantie: Innerhalb der ersten zwölf Monate ab Kauf wird ein kaputtes Display kostenlos von emporia ersetzt. Kostenlos heißt in diesem Fall: Sowohl die Kosten für den Ersatz des hochwertigen OLED-Bildschirms als auch für die Arbeitszeit und die Transportkosten werden von emporia in voller Höhe übernommen.

„"Die meisten Menschen haben Angst davor, dass ihr Smartphone zu Bruch geht. Wir wollen ihnen diese Angst nehmen, indem wir im ersten Jahr die Kosten für diesen Schaden zur Gänze übernehmen", sagt Karin Schaumberger, Vertriebs- und Marketingchefin bei emporia. Und weiter: "Wir trauen uns dieses Versprechen zu geben, weil unser neues Smartphone dank Gummi-Protektoren und Smartcover so gut geschützt ist wie kaum ein anderes.“

Info-Center: Alle Benachrichtigungen an einem Ort

Das emporiaSMART.8 wurde in Österreich designt und entwickelt. Das 6,36-Zoll-Handy kommt mit einem High-Performance OLED-Bildschirm und der aktuellen Android-16-Version. Bluetooth 5.4 sorgt für beste Verbindung zu Kopfhörern, zu Lautsprecherboxen oder zur Freisprecheinrichtung im Auto. Zudem ermöglicht das ASHA-Protokoll, Audioinhalte vom Smartphone direkt und in hoher Qualität auf ein Hörgerät zu streamen.

Standardmäßig ausgeliefert wird das SMART.8 mit der übersichtlichen, einfach bedienbaren emporia-Oberfläche, mit dem Infocenter, in dem alle Benachrichtigungen an einem Ort zusammenlaufen, mit dem Smartphone-Trainingsprogramm „emporiaCOACH“ und mit dem patentierten No-Panic-Button, der im Fall des Falles rasch für Hilfe sorgt.

Wireless Charging für einfaches Laden im Auto

Zudem verfügt das neue 5G-Handy über Wireless-Charging – insbesondere ältere Menschen schätzen die Möglichkeit, das Smartphone im Auto auf diese einfache Art zu laden. Und wer seine Fotos, Videos und Dateien nur ungern in einer amerikanischen Cloud verschwinden lässt, der kann seine Daten auch sicher auf einer 512-Gigabyte-SD-Karte parken.

„Mit dem emporiaSMART.8 sprechen wir konkret die Zielgruppe 65+ an, im Herbst ziehen wir dann mit dem Modell ME.8 nach, das sich an Kundinnen und Kunden ab 50 Jahren richten wird“, sagt Karin Schaumberger.

Das emporiaSMART.8 ist ab Mitte Juli 2026 online (u.a. bei emporiamobile.com und bei Amazon) erhältlich. Unverbindlich empfohlener Verbraucherpreis (UVP): 499 Euro.

Das Rätsel vom Buttertoast: Darum landen Smartphones auf dem Display

Der britische Physiker Robert Matthews hat sich wissenschaftlich mit der Frage beschäftigt, warum ein Toast immer mit der Butterseite auf den Boden fällt. Ähnlich wie bei dem gebutterten Toast verhält es sich mit dem Smartphone. Die Rotation zu Beginn des Sturzes ist dafür verantwortlich, mit welcher Seite das Ding am Boden aufkommt. Da wir Toast und Handy in der Regel auf Brusthöhe und mit den Fingern unter dem Schwerpunkt halten, wird eine Drehung ausgelöst, die das Smartphone meistens auf der Display-Seite bzw. den Toast auf der Butterseite aufschlagen lässt. Übrigens: Robert Matthews erhielt 1996 für seine Toast-Forschung den satirischen Ig-Nobelpreis.