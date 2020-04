die grüne

Positive Reaktionen auf Massnahmen-Plan für die Schweizer Landwirtschaft in der Corona-Krise

Bern (ots)

Die Reaktionen auf einen Massnahmen-Plan für die Schweizer Landwirtschaft in der Corona-Krise sind durchwegs positiv. Was die Politiker von den vier Punkten des Massnahmen-Plans umsetzen, werden die nächsten Wochen zeigen.

Ein Massnahmenplan für die Schweizer Landwirtschaft in der Corona-Krise wird von relevanten Organisationen aus dem Landwirtschafts-Sektor positiv beurteilt.

Erstellt wurde der Massnahmenplan von der Umweltwissenschaftlerin und Nationalrätin Meret Schneider im Auftrag des Schweizer Landwirtschafts-Magazins «die grüne» (das keine Verbindung zur fast gleichnamigen Partei hat).

Im Massnahmenplan schlägt Meret Schneider vier Punkte vor, welche die Politik kurzfristig umsetzen soll: Eine sofortige Wiedereröffnung der Wochenmärkte, eine sofortige Wiedereröffnung der Saatgut- und Setzlings-Märkte, einen Härtefall-Fonds auch für die Landwirtschaft sowie künftig Bundes-Subvention für Landwirtschafts-Löhne.

Die ersten Reaktionen kommen vom Bundesamt für Landwirtschaft BLW, der Grünen Partei der Schweiz GPS, der Kleinbauern-Vereinigung VKMB, ProSpecieRara und dem Schweizer Bauernverband SBV.

Zusammengefasst beurteilen die Organisationen die vier Punkte des Massnahmenplanes für die Schweizer Landwirtschaft in der Corona-Krise durchwegs positiv, schreibt das Landwirtschafts-Magazin «die grüne» am Karfreitag in Bern. Was die Politiker von den vier Punkten des Massnahmen-Plans umsetzen, werden aber erst die nächsten Wochen zeigen.

