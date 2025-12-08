Debrunner Koenig Gruppe

Debrunner Koenig Gruppe übernimmt den Betrieb der Locher Bewehrungen AG und stärkt Marktpräsenz

Bild-Infos

Download

St. Gallen (ots)

Per 1. Januar 2026 übernimmt die Debrunner Koenig Gruppe den Betrieb der Locher Bewehrungen AG mit Sitz in St. Gallen. Mit der Nachfolgelösung profitieren Kundinnen und Kunden von einer stärkeren Leistungsfähigkeit.

Mit der Übernahme des Betriebs der Locher Bewehrungen AG per 1. Januar 2026 stärkt die schweizweit tätige und in der Bewehrungsbranche stark verankerte Debrunner Koenig Gruppe ihre Position in der Ostschweiz. Gezielt baut sie ihr umfassendes Dienstleistungs- und Produktangebot für Baumeister und Ingenieure aus.

Die Locher Bewehrungen AG ist wie Debrunner Koenig ein in der Region St. Gallen verwurzeltes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Bewehrungstechnik. "Wir verbinden die regionale Nähe und die kundenspezifischen Lösungskompetenzen von Locher Bewehrungen und der Debrunner Koenig Gruppe", erklärt Mitja Schulz, CEO von Debrunner Koenig, die Übernahme.

Die Debrunner Koenig Gruppe übernimmt den Betrieb der Locher Bewehrungen AG und erhöht ihre Leistungsfähigkeit im Geschäftsbereich Bewehrungen.

Debrunner Koenig Gruppe

Die Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen ist Teil des international tätigen Konzerns Klöckner & Co SE. Die 1755 gegründete Schweizer Firmengruppe agiert als kompetente B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin im nationalen Markt. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: "Bewehrungen" liefert Bewehrungsstähle, Bewehrungstechnik und Bewehrungszubehör. "Stahl & Metalle" und "Metall Service" bedienen den Markt mit Rohmaterial und Halbfabrikaten. "Technische Produkte" deckt weitere Bereiche des Baubedarfs unserer Bau-, Industrie- und Handwerkerkundschaft ab.

Die Firmengruppe beschäftigt etwa 1350 Mitarbeitende und ist an rund 40 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Zudem verfügt die Gruppe über Zentral- und Regionallager sowie Abholshops, schweizweite Verkaufsstandorte und leistungsfähige Servicecenter.

Nachhaltigkeitsstrategie

Debrunner Koenig Gruppe

Geschäftsbereich Bewehrungen: Debrunner Acifer Bewehrungen AG, Debrunner Bewehrungstechnik AG, BEWETEC AG

Geschäftsbereich Stahl & Metalle: Debrunner Acifer AG

Geschäftsbereich Metall Service: Debrunner Metallservice AG

Geschäftsbereich Technische Produkte: Debrunner Acifer AG, PC-Tech SA, Müller Wüst AG