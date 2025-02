Esaote S.p.A.

ECR 2025: Esaote Group präsentiert integrierte medizinische Bildgebungslösungen und stellt Innovationen in der Ultraschalltechnologie vor

Wien (ots/PRNewswire)

Ebit stellt SUITESTENSA ZEfiRO vor: das neue „Cloud-native" PACS mit Diagnose-Viewer

Esaote Group, ein führender italienischer Innovator im Bereich der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, spezielle Magnetresonanz und medizinische IT) präsentiert sein neues Portfolio an Bildgebungslösungen auf dem European Congress of Radiology (ECR) (Wien, 26. Februar bis 2. März, Stand 502, Halle X5).

Die KI-Technologie von Esaote ist inzwischen in eine Vielzahl von klinischen Anwendungen integriert: Durch die Optimierung von Arbeitsabläufen, die Verkürzung von Untersuchungszeiten und die Verbesserung der Bildqualität ermöglicht diese Technologie Klinikern, schnellere, datengestützte Entscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen.

Im Bereich MRT stellt Esaote eine neue KI-Plattform namens „e-SPADES" auf dem ECR vor. Diese revolutionäre Technologie, die in Zusammenarbeit mit dem Amsterdam University Medical Center und AIRS Medical entwickelt wurde, kann die Gesamtuntersuchungszeit um bis zu 60 % im Vergleich zum herkömmlichen Scannen reduzieren und liefert gleichzeitig eine unvergleichliche Bildqualität.

Im Bereich Ultraschall ist die „Augmented Insight" KI-Technologie von Esaote nun die Grundlage für das gesamte Systemportfolio, vom Flaggschiff MyLab™X90 bis zum neuen MyLab™C30, das auf dem ECR (27. Februar um 11.00 Uhr MEZ) vorgestellt werden wird. Zusammen mit dem MyLab™C25, kombiniert die neue Ultrasound C-Serie von Esaote Tragbarkeit mit exzellenter Leistung und italienischem Design, mit einer abwaschbaren Touch-Tastatur und einem Trackpad mit Gestensteuerung für einen reibungslosen, effizienten Arbeitsablauf. KI unterstützt fortschrittliche Anwendungen in den Bereichen Abdomen, Prostata und Brust, die es Radiologen ermöglichen, präzise, minimalinvasive Eingriffe durchzuführen und dabei die Verfahrenssicherheit und die Ergebnisse zu verbessern.

Der ECR ist eine großartige Gelegenheit für EBIT, das auf Informationstechnologie im Gesundheitswesen spezialisierte Unternehmen der Esaote-Gruppe, , seine neuesten innovativen Technologien zu präsentieren: SUITESTENSA ZefiRO, das neue „Cloud-native" PACS das auf 25 Jahre Erfahrung im Bereich Enterprise Imaging zurückgreift und die fortschrittlichste „Zero-Footprint"-Technologie (ZFP) bietet. Das neue PACS bietet Ärztinnen und Ärzten und Betreibern eine einfache, effiziente und systemunabhängige Möglichkeit, medizinische Bilder überall zu betrachten und so die Diagnose und das Behandlungsmanagement zu verbessern. SUITESTENSA ZefiRO verfügt auch über Suitestensa fAInd, eine KI-Plattform, die schnellen Zugriff auf Dutzende von klinischen Anwendungen bietet, um die Berichterstattung und den Arbeitsablauf zu erleichtern.

„Wir sind stolz darauf, unsere neuesten technologischen Innovationen im Bereich der Bildgebung den Fachleuten im Gesundheitswesen professionell zu präsentieren. Unsere laufenden F&E-Bemühungen konzentrieren sich auf die Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit und der bildgesteuerten Interventionen durch den Einsatz leistungsstarker Technologien, die sich zunehmend auf KI und fortschrittliche Softwareanwendungen stützen. Unser neues MRT- und Ultraschall-Portfolio wird durch integrierte IT-Plattformen unterstützt, die es dem medizinischen Fachpersonal ermöglichen, sich auf eine präzise Patientenversorgung zu konzentrieren", so Franco Fontana, CEO von Esaote S.p.A. .

Die Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, MRT und Software für das Management diagnostischer Prozesse). Ende 2024 beschäftigte die Gruppe 1.300 Mitarbeitende, die Hälfte davon in Italien. Mit Anlagen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern weltweit vertreten. www.esaote.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2627391/Franco_Fontana_CEO_Esaote.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ecr-2025-esaote-group-prasentiert-integrierte-medizinische-bildgebungslosungen-und-stellt-innovationen-in-der-ultraschalltechnologie-vor-302386330.html