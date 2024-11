Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST)

Flyer für Tierhaltende: «Antibiotika richtig anwenden»

Medienmitteilung der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST)

Damit Antibiotika wirksam bleiben, müssen sie sorgfältig eingesetzt werden. Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) publiziert anlässlich der internationalen Antibiotika Awareness Woche einen Flyer für Tierhaltende.

Der Hund leidet an akutem Husten und wird in die Tierarztpraxis gebracht. Oft handelt es sich in diesem Fall um eine virale Infektion, und eine Behandlung mit Antibiotika wäre wirkungslos. Trotzdem kommt es vor, dass Tierhaltende Antibiotika verlangen. Um die Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer für die sorgfältige Anwendung von Antibiotika zu sensibilisieren, hat die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) anlässlich der Antibiotika Awareness Woche einen Flyer erstellt. Dieser macht auf die weltweite Problematik der Antibiotikaresistenzen aufmerksam. Antibiotika sollten nur eingesetzt werden, wenn sie wirklich notwendig sind.

Wichtig für den Entscheid über eine Antibiotikatherapie ist eine tierärztliche Diagnose, welche unter Umständen auch die Entnahme von Proben und die Untersuchung des Blutes umfasst. Falls das Haustier einmal Antibiotika benötigt, liefert der Flyer Hinweise zur richtigen Anwendung der Medikamente. So sollten die von der Tierärztin oder vom Tierarzt verschriebene Dosis und die Dauer der Therapie strikt eingehalten werden. Antibiotika sollten zudem nicht weitergegeben und auch nicht bei anderen Krankheiten des Tiers eingesetzt werden.

Tierärztinnen und Tierärzte beraten die Tierhaltenden gerne zur richtigen Anwendung von Antibiotika und können auch mit Tricks und Kniffen helfen, wenn Hund, Katze oder Pferd die Einnahme der Medikamente verweigern.

Der Flyer «Antibiotika richtig anwenden – damit sie wirken» kann auf der Website der GST kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden: www.gstsvs.ch/publikationen

Nebst dem Flyer für Halterinnen und Halter von Haustieren stellt die GST auch eine Information für Landwirtinnen und Landwirte zur Anwendung von Antibiotika bei Nutztieren zur Verfügung.

