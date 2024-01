Esaote S.p.A.

Esaote präsentiert auf dem Worldwide Sales & Marketing Meeting 2024 in Florenz neue Markenidentität

Ein neues Logo und der neue Slogan „Health with Care" stehen für die Vermittlung von Innovation und Technologie mit Empathie

Die Esaote Group, ein führender italienischer Innovator auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung, präsentierte heute ihre neue Markenidentität auf dem Worldwide Sales & Marketing Meeting 2024 in Florenz. Jedes Jahr treffen sich auf der Veranstaltung etwa 400 Manager, Vertriebspartner und Interessenvertreter aus 100 Ländern aus aller Welt, um Ergebnisse, Strategien und neue Technologien miteinander zu besprechen.

Im Rahmen der umfassenden Neuerungen in allen Bereichen – Produkte, Infrastruktur, Geschäfts- und Organisationsmodelle –, die in den letzten Jahren des konstanten Wachstums erfolgt sind, hat Esaote beschlossen, die Markenidentität zu überarbeiten, um sie auf die Vision, die Mission und die Grundwerte des Unternehmens auszurichten.

Der gesamte Prozess des Restylings wurde mit dem Ziel durchgeführt, ein moderneres Logo zu schaffen, das für Wissenschaft, Innovation und Technologie steht, und alle Elemente der Markenidentität zu nutzen, um den Sinn für Fürsorge, Empathie und Sensibilität zu vermitteln, mit dem Esaote täglich an die Arbeit geht und sich an die Zielgruppe des Unternehmens wendet, um das Wohlbefinden der Menschen zu fördern.

Das neue Logo enthält den gleichen Namen, um die Ursprünge des Unternehmens zu betonen, wurde aber um neue Merkmale ergänzt: neue Farben, subtile und minimalistische grafische Elemente, um die Mission des Unternehmens „Complexity is Simple" und den neuen Slogan „Health with Care" auszudrücken.

„Unsere Idee der Fürsorge zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Forschungs- und Produktionsprozesse und wird durch die Aufmerksamkeit, die Esaote in Bezug auf die Produktqualität aufbringt, zum Ausdruck gebracht. Wir denken ständig darüber nach, wie wir die Erfahrung in der Diagnostik verbessern und sie in den komplexeren Prozess der Gesundheitsvorsorge integrieren können, der sich von der Prävention über die Diagnose bis zur Nachsorge erstreckt", so Franco Fontana, Geschäftsführer von Esaote. „Die Identität von Esaote, die sich in den 40 Jahren seit der Gründung des Unternehmens weiterentwickelt hat, bleibt dem Namen, der Geschichte und den Werten des Unternehmens auch in Zukunft treu. Im Laufe unserer Weiterentwicklung hat sich vieles verändert, doch unser Spirit ist derselbe geblieben: Wie zu Beginn liegt unser Schwerpunkt auf der Fürsorge und wir wollen auch weiterhin die Grenzen von Wissenschaft und Technologie ausloten."

Zur Förderung der neuen Markenidentität hat Esaote auch eine komplette Überarbeitung der Unternehmenswebsite www.esaote.com in Angriff genommen. Neben einer veränderten Informationsarchitektur, die den Zugriff auf Inhalte enorm erleichtert, zeichnet sie sich durch einen lebenszentrierten Ansatz aus, bei dem die Menschen und ihre Beziehungen im Mittelpunkt aller Prozesse stehen.

Informationen zur Esaote Group: Die Unternehmensgruppe ist führend auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, Magnetresonanz, Software zur Verwaltung des Diagnoseprozesses). Ende 2023 beschäftigt die Unternehmensgruppe 1.250 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Italien. Mit Zentralen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern weltweit vertreten. www.esaote.com

