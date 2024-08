Zürich Tourismus

Erfolgreiche Premiere des Städtetourismus-Kongresses «Zürich Experience»

Medienmitteilung, 29. August 2024

Am 29. August 2024 fand der erste Schweizer Städtetourismus-Kongress «Zürich Experience – Summit for Urban Tourism» im The Circle Convention Center am Flughafen Zürich statt. Rund 350 Teilnehmende verfolgten ein vielfältiges Programm, das von renommierten Expertinnen und Experten gestaltet wurde und sich mit den Chancen und Herausforderungen des Städtetourismus befasste. Die exklusive Vorstellung der Studie «Tourismus neu denken» lieferte neue Impulse für die Zukunft des Tourismus und rückte die Visitor Economy in den Mittelpunkt.

Der Städtetourismus ist Wachstums- und Innovationstreiber des Schweizer Tourismus. Zürich erlebte ein erfolgreiches Jahrzehnt mit steigenden Gästezahlen und innovativen Hotel-, Gastronomie- und Erlebniskonzepten. Eine reine Fokussierung auf Wachstum allein verbessert jedoch weder die Tourismusqualität noch die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung. Der Tourismus in Zürich befindet sich daher im Wandel, geprägt von Innovation, hohem Qualitätsbewusstsein, Nachhaltigkeit und der Bevölkerungsverträglichkeit. Die von Zürich Tourismus initiierte «Zürich Experience» brachte renommierte Redner: innen wie Pascal Kaufmann, Ann Demeester, Christian Jott Jenny und Thomas Zurbuchen zusammen, um das Zusammenspiel von Bevölkerung, Gästen, Kultur, Architektur, Detailhandel und touristischen Anbietern zu beleuchten und den Dialog über die Zukunft des Städtetourismus zu fördern.

Für Guglielmo L. Brentel, Präsident von Zürich Tourismus, war der ganzheitliche Blick auf den Tourismus der entscheidende Grund für die Initiierung dieses neuen Kongress-Formats. «Unser Ziel ist es, nicht nur die relevanten Fragen zu stellen, sondern auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Der Kongress soll wegweisende Ideen für die Zukunft des Tourismus in unserer Stadt entwickeln. Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Tourismusveranstaltung, sondern um einen Anlass für neuen Tourismus.»

Zürich Tourismus rückt die Visitor Economy in den Fokus

Anlässlich der «Zürich Experience» hat Zürich Tourismus eine Studie in Auftrag gegeben, welche am Kongress exklusiv vorgestellt und von einem namhaften Podium eingehend diskutiert wurde. Die umfassende Studie mit dem Titel «Tourismus neu denken» zielt darauf ab, den Tourismus in Zürich ganzheitlich zu denken, insbesondere im Kontext des weltweiten Wachstums des Tourismus. Dabei wurden drei zentrale Erkenntnisse hervorgehoben:

Ein erweitertes Tourismusverständnis ist nötig. Tourismus in der Destination Zürich ist mehr als „nur“ Übernachtungs- und Tagesgäste. Auch die Aktivitäten der lokalen Bevölkerung zählen dazu. Wenn Einheimische an touristischen Angeboten teilnehmen, wie etwa in Restaurants essen, Veranstaltungen besuchen oder Museen besichtigen, tragen sie zur wirtschaftlichen Wertschöpfung bei, ähnlich wie externe Besuchende. Diese breite Perspektive verstärkt die positiven Effekte des Tourismus auf Lebensqualität und Wirtschaft erheblich.

Tourismus in der Destination Zürich ist mehr als „nur“ Übernachtungs- und Tagesgäste. Auch die Aktivitäten der lokalen Bevölkerung zählen dazu. Wenn Einheimische an touristischen Angeboten teilnehmen, wie etwa in Restaurants essen, Veranstaltungen besuchen oder Museen besichtigen, tragen sie zur wirtschaftlichen Wertschöpfung bei, ähnlich wie externe Besuchende. Diese breite Perspektive verstärkt die positiven Effekte des Tourismus auf Lebensqualität und Wirtschaft erheblich. Gezieltes Management der Visitor Economy ist entscheidend. Zürich muss nicht nur als Reiseziel vermarktet, sondern ganzheitlich entwickelt und strategisch gemanagt werden. Das gesamte Aufenthaltserlebnis der Besuchenden – von der Infrastruktur über Dienstleistungen bis hin zur Besuchslenkung – muss aktiv gestaltet werden.

Zürich muss nicht nur als Reiseziel vermarktet, sondern ganzheitlich entwickelt und strategisch gemanagt werden. Das gesamte Aufenthaltserlebnis der Besuchenden – von der Infrastruktur über Dienstleistungen bis hin zur Besuchslenkung – muss aktiv gestaltet werden. Ein umfassender Wandel im Zürcher Tourismus steht bevor. Die neue Perspektive erfordert eine strukturelle Verankerung des Tourismusmanagements in den städtischen Strategien und der Stadtpolitik. Die Rolle von Zürich Tourismus wird sich dabei über die Destinationsvermarktung hinaus in Richtung Destinationsentwicklung und -management entwickeln.

Für Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, unterstreicht die Visitor Economy die strategische Ausrichtung der Organisation: «Touristinnen und Touristen folgen der lokalen Bevölkerung, nicht umgekehrt. Ein gezieltes Management der gesamten Erlebniswelt – von Kulturangeboten über den Transport bis hin zu öffentlichen Plätzen – macht Zürich sowohl für Besuchende als auch für die lokale Bevölkerung attraktiver, schafft Wohlwollen und Akzeptanz für den Tourismus und stärkt die Wirtschaft nachhaltig.»

Ausblick: Zweite Ausgabe findet am 26. August 2025 statt

Die nächste «Zürich Experience – Summit for Urban Tourism» findet am 26. August 2025 statt und wird thematisch die Schwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung weiterführen. Zürich Tourismus möchte den Städtetourismus-Kongress als wegweisende Veranstaltung für neuen Tourismus etablieren und ein breites Publikum aus dem Tourismussektor, dem erweiterten Tourismussystem Zürich, der Politik sowie der Wirtschaft versammeln, um gemeinsam den Tourismus der Zukunft zu gestalten. Informationen zu Austragungsort, Programm und Anmeldungen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Zürich Tourismus

Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und damit für die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. 65 Mitarbeitende setzen sich dafür ein, dass Zürich als nachhaltige und lebenswerte Premiumdestination mit Ferienqualität wahrgenommen wird.

