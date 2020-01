THE HUS.institute Est. - Transformation Think-Tank

Davos, Vaduz = DAVUZ

Liechtensteiner Think-Tank treibt Systemwechsel voran: THEHUS.institute macht dem WEF Konkurrenz

Vaduz (ots)

Am Montag vereinte der Think- und Action-Tank THEHUS.institute in der zweiten Ausgabe der Konferenzserie "DAVUZ" über 100 Menschen aus aller Welt im Alpenrheintal. Die diesjährige Versammlung mit dem Namen "World Systemic Forum" setzte ein Zeichen des genuinen Neu- und Umdenkens; im Gegensatz zum Davoser Grossformat.

Die Vision der beiden Gründer ist eine klare: Eine Wertegemeinschaft als globaler Ort für tatsächlichen Systemwechsel. Gemeinsam mit Stiftungen, Privatpersonen und Umdenkern entwickelten sie das Format "DAVUZ" zum World Systemic Forum weiter. "Das Forum funktioniert als Schutzraum zugunsten des Vertrauens für mutige Schritte heraus aus der Filterblase überkommener Vorstellungen, Strukturen und Mechanismen. Sei es beispielsweise das neue Primat eines Digitalen Humanismus oder die Vorstellung einer global funktionierenden Identität im Besitz eines jeden Menschen: Intelligenz, Empathie, Erfahrung, Kreativität, Kapital und Entschlossenheit für unmittelbaren Systemwandel" so Christopher P. Peterka, Mitgründer und CEO des THE HUS.institute.

In einem Zeitalter des exponentiellen digitalen Wandels, der politischen Polarisierung und der Spaltung der Gesellschaft ist es die Mission des THEHUS.institute disziplinen- und generationenübergreifend Menschen zu verbinden und sie im Neu- und Umdenken zu bestärken. "Diskussionen über drängende Themen und globale Herausforderungen müssen vor allem zwischen den Machern ausserhalb der üblichen Kreise stattfinden", sagt Rudi Hilti.

Die verschiedenen Panels wurden mit spannenden Persönlichkeiten besetzt. Auch hier zeigte sich der interdisziplinäre Ansatz: Mossi Prinzessin Abze Djigma aus Burkina Faso (diverse Initiativen), Olivia Leiland (Co-Impact), Bruna Braga (MIT Solve), Valerie Khan (Digital Equity) und viele weitere Pionierinnen verabredeten in den Panels über die drängendsten Themen in der Digitalen Moderne konkrete Kooperationen und neue Initiativen. Das nächste World Systemic Forum findet im Januar 2021 statt.

