Reto Hanselmann und Co. präsentieren die Sommer-Highlights im FORTYSEVEN

Der Sommer ist da! Bei traumhaftem Wetter eröffnete die Wellness-Therme FORTYSEVEN heute, am 14. Juni, beim Summer Opening Event ihre Sommersaison. Mit dabei: Lifestyle-Experte Reto Hanselmann, der für die Gäste Frozen Apérol Spritz an der Outdoor Bar mixte, und DJane Nadine Vinzens, die für entspannte Beats und Daycation-Feeling auf der Terrasse sorgte.

Für kulinarische Highlights sorgte Starköchin Michaela Frank: Bei einem Live-Cooking präsentierte sie erstmals ihren Signature Dish für die Wellness-Therme FORTYSEVEN. Die Kalte Sichuan Spice Suppe mit cremigen Gelberbsen ist ab sofort Teil der Sommerkarte und vereint Schärfe, Frische und Textur.

Weitere Sommer-Highlights wie das neue Outdoor Massagezelt, die diversen Frozen Drinks oder kühlende Eiskugeln nach dem Sauna-Aufguss finden Sie in der beiliegenden Medienmitteilung.

Sonnige Grüsse

Svenja Peters

i. A. Wellness-Therme FORTYSEVEN