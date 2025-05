Ferris Bühler Communications

Schwingertradition in Schokolade gegossen – Läderach & ESAF feiern Königspartnerschaft

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Zwei stolze Schweizer Originale spannen zusammen: Läderach und das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Glarnerland+ (ESAF 2025).

Am Dienstag, 27. Mai 2025, wurde im House of Läderach in Bilten gemeinsam mit CEO Johannes Läderach, OK-Präsident Jakob Kamm, World Chocolate Master Elias Läderach und Musiker & Unternehmer Trauffer die Königspartnerschaft zwischen Läderach und dem ESAF gefeiert.

Neben spannenden Gesprächen war die feierliche Enthüllung des Schokoladen-Muni sowie der unterhaltsame Wettbewerb „Schoggi-Kühe schminken“ ein süsses Highlight – ganz im Zeichen von Handwerkskunst, Regionalität und gelebter Schweizer Tradition.

Mehr Informationen zur Königspartnerschaft finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung. Bildmaterial steht Ihnen unter diesem Link zum Download bereit.

Für Fragen oder Interview-Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit per Rückmail oder telefonisch unter 056 209 15 05 zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Anastasia Johnson

i. A. Läderach (Schweiz) AG