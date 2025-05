Ferris Bühler Communications

Feiern mit den Promis: Reto Hanselmann, Nadine Vinzens und Michaela Frank eröffnen den Sommer im FORTYSEVEN

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen – höchste Zeit, die warme Jahreszeit gebührend einzuläuten! Beim Summer Opening Event der Wellness-Therme FORTYSEVEN in Baden zeigen Reto Hanselmann und DJane Nadine Vinzens, wie echtes Daycation-Feeling auch im Schweizer Mittelland gelingt. Während der Event-Profi bei einem eisgekühlten Drink Einblicke in die Kunst des gelungenen Sommer-Events gibt, bringt die Ex-Miss-Schweiz mit ihren Beats Urlaubsstimmung direkt in die Becken. Für die passende kulinarische Begleitung sorgt Starköchin Michaela Frank, die auf der Terrasse leichte, frische Sommergerichte serviert.

Wir laden Sie ein, den Sommerauftakt in Baden mitzuerleben und die warme Jahreszeit mit allen Sinnen zu feiern.

Was: Summer Opening Event

Wann: Samstag, 14. Juni 2025, Programmstart um 10.00 Uhr

Wo: FORTYSEVEN Wellness-Therme, Grosse Bäder 1, 5400 Baden

Akkreditierung:

Verbringen Sie einen Tag fernab vom Alltag. Mehr Informationen zum Programm finden Sie in der Einladung im Anhang. Geben Sie bitte bis zum 9. Juni 2025 Bescheid, ob Sie dabei sind. Gerne vermitteln wir auch Interviews mit Reto Hanselmann, Nadine Vinzens oder Michaela Frank. Bei Fragen stehen wir per Rückmail oder unter 056 209 10 04 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Beste Grüsse

Amanda Schweizer

i. A. Wellness-Therme FORTYSEVEN