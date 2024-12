Ferris Bühler Communications

Die Formel E neu bei blue Sport und blue Zoom

Innovative Fahrzeuge, attraktive Stadtkurse, starke Schweizer – darunter der Vorjahresfünfte Nico Müller – und Action pur: Die Formel E ist neu bei blue Sport zu sehen.

blue Sport überträgt in Kooperation mit ServusTV alle 16 Rennen dieser Saison live mit deutschem Kommentar. Ausgestrahlt werden die Events auf dem Free-TV-Sender blue Zoom, der für alle in der Schweiz empfangbar ist. «Die Formel E hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und wir freuen uns, dass wir dank der Partnerschaft mit ServusTV Motorsportgeschichte mitschreiben können», sagt Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG.

Bereits am Samstag, 7. Dezember, ab 18 Uhr steht der erste Lauf in São Paulo an.

Weitere Informationen zur Ausstrahlung der Formel E auf blue Sport finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

