Neue Leitung für das Design Hotel The Home

Ab dem 05. Dezember 2024 startet das The Home Hotel in Zürich mit einem neuen General Manager in die nächste Phase: Al Kapir Thupsee übernimmt die Leitung des Design Hotels in Sihlcity. Er folgt auf Daniel Mani, der wie geplant die Eröffnungsphase des Hotels erfolgreich begleitet hat und nun ins Hotel „Spedition“ nach Thun zurückkehrt.

Mehr Informationen zum Führungswechsel sowie einen Überblick über das einzigartige Konzept des The Home Hotels finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung. Bildmaterial des Hotels steht Ihnen unter diesem Link zum Download bereit.

Für Fragen oder Interview-Wünsche mit Al Kapir Thupsee stehen wir Ihnen jederzeit per Rückmail oder telefonisch unter 056 209 15 05 zur Verfügung. Möchten Sie das The Home Hotel persönlich erleben? Gerne nehmen wir individuelle Medienanfragen entgegen.

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und stehen Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Anastasia Johnson

i.A. The Home