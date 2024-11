Ferris Bühler Communications

Schweizer Musik-„Nati“: Swiss National Orchestra begeisterte Publikum im Vatikan

Das Swiss National Orchestra (SNO) hat gestern Abend, am 18. November 2024, beim XXIII. Internationalen Festival für Musik und Heilige Kunst in Rom sein Können vor über 2000 Personen unter Beweis gestellt. In der Papstbasilika San Paolo Fuori le Mura ehrte das Orchester die Jubiläen der Komponisten Anton Bruckner und Giacomo Puccini.

Unter der Leitung des 85-jährigen Maestros Ralf Weikert, ehemaliger Chefdirigent des Opernhauses Zürich, bot das über 80-köpfige Ensemble eine beeindruckende Darbietung. Mit Schweizer Präzision, musikalischer Exzellenz und virtuosen Meisterleistungen zog das Orchester in den sakralen Hallen der Basilika die Besucherinnen und Besucher in seinen Bann. Im Publikum sassen neben Musikenthusiasten und Römerinnen auch Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Botschaften im Vatikan und Italien sowie Mitglieder der Schweizer Garde.

Mehr über das Konzert des SNO lesen Sie die Medienmitteilung im Anhang.

