RTLZWEI

"Mensch Retter": Adrenalin pur in Dachau, Berlin und Halle - neue Folge zeigt großartige Rettungseinsätze

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Feuerwehr Dachau und Bayerisches Rotes Kreuz retten Parkinsonpatienten

Feuerwehr Berlin-Neukölln bei Brandlöschung mit Explosion

Neue Folge am Dienstag, den 05. März, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI

In Dachau stehen die Rettungssanitäter des Bayerischen Roten Kreuz, unterstützt von der Feuerwehr, vor einer besonders anspruchsvollen Aufgabe. Die Feuerwehr in Berlin-Neukölln muss den Brand in einer Tabakfabrik zu löschen. Und: Im BG Klinikum Halle fliegt ein Rettungshubschrauber mit einem schwer verletzten Unfallopfer ein. Eine neue Folge von "Mensch Retter" ist am Dienstag, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Das erfahrene Retter-Duo Marie und Andreas vom Bayerischen Roten Kreuz eilt zu einem Ehepaar, das seit 63 Jahren verheiratet ist. Der an Parkinson erkrankte Mann ist gestürzt, es besteht Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch. Die Feuerwehr kommt mit Drehleiter zum Einsatz, um den Mann liegend ins Krankenhaus zu transportieren. Eine Rettungsaktion, die Patient und Ehefrau belastet.

Die Berliner Feuerwehr in Neukölln ist mit einem dramatischen Brand in einer Tabakfabrik konfrontiert. Das Feuer in den schwer zugänglichen Kabelschächten führt zu kleineren Explosionen und zwingt die Brandbekämpfer zum schnellen Verlassen des Gebäudes. Kurz darauf wird einer Grundschülerin geholfen, die sich in einem Baumhaus verletzt hat. Die Feuerwehrleute müssen Teile davon entfernen, um sie sicher zu retten.

In Halle kümmert sich das Ärzteteam der BG Klinik Bergmannstrost um einen jungen Mann, der mit seinem Jaguar auf einen Sattelschlepper gefahren ist. Der Verletzte wird umgehend mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen, doch die Ärzte befürchten das Schlimmste. Eine CT-Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere seiner Kopfverletzungen geben.

Ausstrahlung ist am 05. März, um 21:15 Uhr, Die Folgen sind 30 Tage nach Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar. Das Format wird von Spiegel TV produziert.

Über "Mensch Retter":

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.