Anja Zeidler sorgt für Tiefenentspannung im FORTYSEVEN

Sie kennt den Druck, den die digitale Welt mit sich bringt – und sie weiss, wie man damit umgeht: Lifestyle-Influencerin Anja Zeidler hat heute, am 6. November, beim International Stress Awareness Day in der Wellness-Therme FORTYSEVEN gezeigt, wie sie trotz Smartphone und Social Media entspannt.

In ihrem Workshop zum Thema Stressbewältigung im digitalen Zeitalter betonte die Luzernerin die Wichtigkeit, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen – am besten als festen Termin im Kalender. Eine ihrer bewährten Methoden ist das Tagebuchschreiben, mit dem sie ihre Gedanken sortiert.

Wenn Sie wissen möchten, wie Anja den Spagat zwischen öffentlichem Druck und innerer Balance schafft und welche weiteren Angebote die Gäste am International Stress Awareness Day im FORTYSEVEN geniessen durften, werfen Sie einen Blick in die angehängte Medienmitteilung. Bilder vom Event finden Sie hier. Bei Fragen stehen wir Ihnen per Rückmail oder unter 056 209 10 04 zur Verfügung.

