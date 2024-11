Ferris Bühler Communications

blue Sport: Aargauer Firma wird neuer Produktionsdienstleister

Blue Sport präsentiert ihren neuen Produktionsdienstleister:

Ab nächster Saison produziert die BBM PRODUCTIONS AG einen Grossteil der Spiele der Super League für blue Sport. Neu wird die gesamte Liga in UHD HDR übertragen – was das Schweizer «Home of Football» zu einem Vorreiter in Europa macht.

Im Frühling verlängerte blue Sport die Übertragungsrechte am Schweizer Fussball um fünf Saisons bis 2030. Pro Saison zeigt blue Sport alle 230 Spiele der Super League, wovon 76 von der SRG produziert werden. Die restlichen 154 Matches hatte blue Sport zur Produktion neu ausgeschrieben. Nun wird der Produktionsdienstleistende bekannt: die Schweizer BBM PRODUCTIONS AG aus Wallbach AG, wird diese Spiele ab der kommenden Saison produzieren.

Weitere Informationen zum neuen Produktionsdiensleister von blue Sport erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

