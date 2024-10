Ferris Bühler Communications

Kommunikations Summit 2024: Wie Kommunikation im Gesundheitsbereich funktioniert

Am 29. Oktober 2024 treffen sich Expert:innen aus Marketing, PR und Kommunikation am ersten Kommunikations Summit 2024, organisiert von MediCongress, in Zürich. Diese Veranstaltung bietet Fachleuten aus dem Gesundheitswesen die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends und innovative Ansätze in der Gesundheitskommunikation auszutauschen und ihr Wissen auf das nächste Level zu bringen.

