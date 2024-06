act entertainment ag

Greenfield Festival 2024 - Feuer frei für den perfekten Start in die Festival Saison!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

15.06.2024, Interlaken – Das Greenfield Festival ist beliebter den je und knüpft an den Besucherrekord vom Vorjahr an. Knapp über 84’000 Besucher:innen erlebten Green Day, Bring Me The Horizon, The Prodigy und 33 weitere Bands während drei Tage. Die Feierlaune und Leidenschaft zur Musik wurde vom Wetter nicht vertrieben, die gemässigten Temperaturen haben bei der Polizei und den Sanitätern zu weniger Einsätzen als in den Vorjahren geführt.

Das Datum für die nächste Ausgabe steht bereits fest: 12.-14.06.2025. Das limitierte Kontingent der Wildcard Tickets für das Greenfield Festival 2025 ist bereits ausverkauft, es wird noch ein weiteres Kontingent bis Montag, 17.06.2024, 12 Uhr verfügbar sein.

Durchgehend gutes Festival-Wetter und feurige Auftritte

Tradition, die lebt! Mit Sonnenschein und bester Stimmung startete am Donnerstag das Greenfield Festival mit den Alphornbläsern. Der Mix aus Tradition und Moderne stimmte die Zuschauer auf die darauf folgenden Auftritte ein.

Bei dem letzten Auftritt von «SUM41» am Greenfield Festival wurden sowohl Klassiker wie ihr aller ersten Song überhaupt «Makes No Difference» und dem Fan-Favorit «Fat Lip» gespielt, als auch brandaktuelle Songs wie «Landmines» und «I Don’t Need Anyone» .

Später am Abend brachte «BRING ME THE HORIZON», die Menge wortwörtlich zum Kochen. Mit einem spektakulären Bühnenbild und zahlreichen Effekten, durfte die Band das erste Mal als Headliner auftreten. Das Publikum feierte sie und liess sich bis zu den letzten Klängen des krönenden Abschluss-Songs «Throne» zum Mitmachen animieren.

«Moin, Moin, Greenfield!», so startet die Hamburger Band «FEINE SAHNE FISCHFILET» ihr Set am Freitagnachmittag. Sie setzen noch einen oben drauf und zwar mit der provokanten Aussage «Wir werden euch in den nächsten 60 Minuten in die Ärsche treten…». Spätestens jetzt bleibt kein Fuss mehr still! Die Menge tanzt und startet Moshpits. Die lockere Atmosphäre war deutlich zu spüren!

THE PRODIGY schlossen den Freitagabend mit einem elektrisierenden Konzert, das einem Rave gleicht ab. Headbangers dürfen auch nicht fehlen und so ist die Party komplett. Die pulsierenden Lichter und Lichtfackeln im Publikum runden dieses einzigartige Spektakel ab.

Am Samstag erwarten wir planmässig unter anderem «KRAFTKLUB», die für ihre polarisierenden Meinungen und ihren Fun-Faktor bekannt sind. Wir erwarten eine energiegeladene Live-Show!

Das letzte Highlight wird uns «GREEN DAY» bescheren. 30 Jahre «Dookie», 20 Jahre «American Idiot», was soll man dazu noch sagen?!

Das Greenfield Festival möchte seine aufrichtige Dankbarkeit gegenüber den Besucher:innen zum Ausdruck bringen, die wie eine verlässliche und friedliche Familie sind. Sie sind es, die das Greenfield Festival neben den Auftritten zu dem machen, was es auszeichnet: etwas aussergewöhnlich Einzigartiges. Herzlichen Dank!

Mittelaltermarkt

Der Mittelaltermarkt gehört seit einigen Jahren zu den zahlreichen Attraktionen, zum Beispiel die ritterlichen Kämpfe oder die Schmuckstände sind einen Besuch wert! Man taucht hier in eine faszinierende Welt voller Ritter, Handwerker und Gauklern ein und erlebt eine wunderbare Reise zurück in die Vergangenheit.

Pressekontakt Greenfield Festival Lorena Melle Tel. +41 61 226 90 71 E-Mail: lmelle@actentertainment.ch