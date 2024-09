Ferris Bühler Communications

Therme Zurzach eröffnet neue Papa Moll-Wasserwelt

Nach einer Investition von CHF 3,5 Millionen eröffnet die Therme Zurzach am 3. Oktober 2024 die neue "Papa Moll-Wasserwelt". Der neue Kinder- und Familienbereich umfasst unter anderem eine Rutsche mit animierten Modulen sowie eine aufwändig gestaltete Unterwasserwelt.

Zur feierlichen Eröffnung wird es ein vielseitiges Programm geben, das Aktivitäten wie ein Wettrutschen, Aqua-Zumba und einen Workshop mit den Schwiizergoofe beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang sowie auch Bilder von der Montage der Rutsche und den Schwiizergoofe.

Save the date: Im Vorfeld der Eröffnung findet am Mittwoch, 2. Oktober 2024, von 10.00 - 11.00 Uhr ein Medienanlass statt. Merken Sie sich jetzt bereits das Datum vor – eine offizielle Einladung erhalten Sie in Kürze.

Für Vorberichte, Interviews oder zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +41 56 209 10 04 oder per Rückmail zur Verfügung.

