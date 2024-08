Ferris Bühler Communications

The Home entfesselt Dadaismus: Feierliche Eröffnung in Sihlcity

Welcome to The Home! Am heutigen Abend feierte das neue Design Hotel in Sihlcity seine Eröffnung. Im Herzen von Zürich ist The Home ab sofort Treffpunkt für Kultur, Kulinarik, Nachtleben und beeindruckenden Luxus.

An der exklusiven VIP-Opening Night durften geladene Gäste das vom Dadaismus inspirierte Hotel erleben: Stilvolle Zimmer, Speisen vom French-Grill & Raw Bar Restaurant LouLou, kreative Cocktails und beste Unterhaltung machten Eröffnungsabend zu einem Spektakel. Einfach alles Dada!

