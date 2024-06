Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef Daniel Risch am Europa-Forum Wachau

Vaduz (ots)

Regierungschef Daniel Risch nahm am Freitag, 21. Juni 2024, auf Einladung von Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer als Ehrengast und Hauptredner am 28. Europa-Forum Wachau in Stift Göttweig teil. Das Forum in Niederösterreich stand unter dem Titel "Rebooting Europe". Ziel des Anlasses war, die Entwicklungen in Europa und auch innerhalb der Europäischen Union zu erörtern und europäische Zukunftsvisionen zu beleuchten. Weitere hochrangige Gäste am zweiten Konferenztag waren Österreichs Aussenminister Alexander Schallenberg, die Aussenminister aus den Westbalkan-Staaten und Tschechien, Slowakei, Griechenland sowie der Aussenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell.

Vor der Plenary Session trafen sich Regierungschef Daniel Risch und Bundeskanzler Karl Nehammer zu einem Vier-Augen-Gespräch. Nach einem Auftritt vor den Medien fand die Plenary Session statt, an der die beiden Regierungschefs je eine Rede hielten. Daniel Risch ging in seiner Rede auf die Perspektive eines Nicht-EU-Mitgliedslandes auf Europa ein und betonte, dass es nicht nur jede und jeden einzelnen, sondern auch die unterschiedlichen Perspektiven in Europa braucht, um Veränderungen anzustossen und Verbesserungen herbeizuführen. "Und darum ist es nicht nur meine Haltung, sondern meine tiefe Überzeugung, dass wir uns jetzt dafür einsetzen müssen, wenn wir in Zukunft etwas Besseres wollen."

Im Anschluss an die Plenary Session nahm Daniel Risch am Empfang von Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, teil.