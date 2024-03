Bosch eBike Systems

Das E-Bike sorgenfreier abstellen

Digitaler Diebstahlschutz für das Elektrovelo

Solothurn (ots)

Velos sind ein beliebtes Diebesgut. Allein im Jahr 2023 wurden über 27'407 (BFS - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2023) Fälle in der Schweiz polizeilich erfasst - die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein. Einen wachsenden Anteil daran machen E-Bikes aus: Sie sind teurer als herkömmliche Velos und daher bei Langfingern besonders beliebt. Umso wichtiger ist es, Schutzmassnahmen zu ergreifen, die einen Diebstahl erschweren.

Wichtige Grundlage: Veloschloss und Abstellort

E-Bikes sollten grundsätzlich immer mit einem robusten Veloschloss abgeschlossen werden. Damit Diebe kein leichtes Spiel haben, empfiehlt es sich, das E-Bike an einem fest verankerten Veloständer oder einem Geländer anzuschliessen. Ausserdem spielt auch der Abstellort des E-Bikes eine Rolle: Tagsüber eignen sich Plätze, die belebt und von allen Seiten einsehbar sind. Nachts sollten E-Bikes in einem Veloparking, der eigenen Garage oder im Keller abgestellt und angeschlossen werden. Ist das nicht möglich, gilt es einen Ort zu wählen, der gut beleuchtet und wenn möglich belebt ist.

Das E-Bike schlägt selbst Alarm

Daneben sind zusätzliche digitale Schutzfunktionen wie "eBike Alarm" von Bosch sinnvoll. Diese lässt sich über die "eBike Flow App" aktivieren und sorgt für noch mehr Sicherheit und besseren Schutz. Wird das E-Bike abgestellt und ausgeschaltet, aktiviert sich das Alarm-Feature automatisch. Das Smartphone dient dabei als digitaler Schlüssel. Macht sich jemand ohne diesen am E-Bike zu schaffen, reagiert das System mit einem zweistufigen Alarm. Bei einer leichten Bewegung schreckt die Funktion den Dieb mit kurzen Ton- und Lichtsignalen ab. Wird das E-Bike stärker bewegt oder gar entwendet, alarmiert das Feature die Umgebung mit einem deutlich wahrnehmbaren Warnton. Gleichzeitig geht eine Benachrichtigung an das Smartphone des Besitzers und die Tracking-Funktion startet. Somit lässt sich die Position des E-Bikes nachverfolgen und an die Polizei weitergeben - wichtig ist das vor allem in den ersten beiden Stunden, um die Chance zu vergrössern, das Rad wiederzufinden. Die "eBike Flow App" von Bosch gibt Tipps zum richtigen Verhalten.

Das E-Bike jederzeit im Blick

Für ein sorgenfreieres Abstellen sorgt zusätzlich die Möglichkeit, via "eBike Flow App" jederzeit den Standort und den Sicherheitsstatus des E-Bikes zu überprüfen. Zusätzlich dient das Sicherheitsfeature "eBike Lock" von Bosch zum Deaktivieren der Motorunterstützung. Ob es aktiv und damit die Motorunterstützung deaktiviert ist, signalisieren kurze Töne, Lichter und Symbole auf der Bedieneinheit LED Remote, dem Display oder Smartphone.

Unter www.bosch-ebike.com/ch/produkte/ebike-protect gibt es weitere Tipps für einen wirksamen Diebstahlschutz fürs E-Bike.