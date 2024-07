Ferris Bühler Communications

250 Kilogramm Müll: Aufräumaktion auf dem Pers- und Morteratschgletscher

Am heutigen Gletscher Clean-Up-Day im Oberengadin machten sich 90 Freiwillige auf den Weg über den Pers- zum Morteratschgletscher. Mit Ausgangspunkt auf der Diavolezza sammelte die Gruppe unter der Leitung der Bergsteigerschule Pontresina insgesamt 250 Kilogramm Abfall.

Die interessantesten Fundstücke gehen in die Obhut der Engadiner Holzbildhauerin Nora Engels. Die Künstlerin wird die Fundstücke in ihre Kunst einbinden und daraus Holzfiguren erstellen. Die fertigen Kunstwerke werden am Diavolezza Glacier Race versteigert. Der Erlös kommt Gletscherpflegeprojekten zugute.

Alle Informationen zum Glacier Clean-Up-Day und den Fundstücken entnehmen Sie bitte der angehängten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie unter diesem Link.

