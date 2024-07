Ferris Bühler Communications

Das Bier dankt ab: Cider ist das neue Trendgetränk

Der Sommer ist endlich da! Und welche Erfrischung darf an einem perfekten Grillabend nicht fehlen? Selbstverständlich der Juicy Apple Cider von Möhl. Das Trendgetränk der Saison löst das klassische Feierabendbier ab und kombiniert fruchtigen Geschmack mit prickelnder Frische.

Sie wollen mehr zum neuen Erfrischungsgetränk erfahren? In der beigefügten Medienmitteilung erhalten Sie mehr Infos zum aktuellen Sommergetränk. Zudem finden Sie im angehängten FAQ wichtige Fakten zu der Mosterei Möhl AG. Bilder können Sie hier herunterladen.

Sie sind interessiert an einem Interview mit Christoph Möhl oder möchten das Getränk gerne testen? Kontaktieren Sie mich per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 63 85. Wir bieten Ihnen gerne Testpakete und offizielle Degustationen an.

Wir freuen uns auf einen Beitrag in Ihrem Medium.

