Huawei veröffentlicht eine Reihe aktualisierter Portfolio Solutions für digitale Infrastruktur

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

Im Jahr 2022 hat Huawei die Serie Portfolio Solutions für Rechenzentren, Campus, digitale Websites und WAN eingeführt. Dadurch hofft Huawei, Regierungs- und Unternehmenskunden dabei zu unterstützen, eine digitale Infrastruktur schneller und besser aufzubauen und die digitale Transformation der Branche zu ermöglichen. Auf dem MWC 2023 wird Michael Ma, President des Huawei ICT Product Portfolio Mgmt & Solutions Dept, weltweiten Kunden wieder mehrere aktualisierte Portfolio Solutions vorstellen.

Portfolio Solutions, die sich an hochwertigen Industrieszenarien orientieren, planen für jedes Szenario die wichtigsten Funktionen über mehrere Produkte hinweg und richten sie aus. Die Funktionen sind vorintegriert und in Lösungen verifiziert, und jede der Lösungen löst eine gängige Art von Problemen in mehreren Branchen. Laut Michael Ma hat sich laut erstklassiger Kundenkommunikation auf dem MWC 2023 seit der Einführung der Portfolio Solutions von Huawei im Juli 2022 der Wert der Portfolio Solutions in den folgenden drei Aspekten seit ihrer Anwendung aufseiten der Kunden und Partner seit mehr als einem halben Jahr allmählich entwickelt.

Erstens: Kunden bei der schnellen Einführung von Dienstleistungen unterstützen, um den Geschäftserfolg zu beschleunigen. Basierend auf der Anhäufung gemeinsamer Fähigkeiten in mehreren hochwertigen Branchen-Szenarien werden in den Portfolio Solutions typische Konfigurationen gebildet, die auf die Szenarien ausgerichtet sind, was die Arbeitsbelastung durch Produktauswahl und Lösungsdesign reduziert und die Serviceeinführungszeit verkürzt.

Zweitens: eine fortschrittliche technische Architektur erstellen, die sich in Zukunft weiterentwickeln kann. Portfolio Solutions bauen auf der Grundlage der führenden Produkte von Huawei und einer effizienten produktübergreifenden Zusammenarbeit eine differenzierte Wettbewerbsfähigkeit auf. Darüber hinaus gewährleisten die Portfolio Solutions mit einer offenen Architektur und fortschrittlichen Technologien die führende und kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur der Kunden in der Zukunft und verbessern ihren ROI.

Drittens: einfache Bereitstellung, Bedienung und Wartung Die Komplexität der ICT-Technologien bringt Herausforderungen für Entwicklung sowie Bedienung und Wartung mit sich. Die Portfolio Solutions erleichtern den Einsatz vor Ort durch Vorintegration und Vorverifizierung und bieten verschiedene Tools und Vorlagen zur Verbesserung der Einsatz-, Bedienungs- und Wartungseffizienz.

Auf dem MWC 2023 wird Huawei Portfolio Solutions wie High-Performance Resource Pool Portfolio Solution, Unified Disaster Recovery Portfolio Solution und Hyper-Converged Resource Pool Portfolio Solution im Bereich der Rechenzentren auf Ausstellungen, dem Huawei Digital Transformation Summit und bei hochrangigen Dialogen vorstellen. Darüber hinaus wird Huawei im Rahmen der Centralized Disaster Recovery Portfolio Solution die auf der Zusammenarbeit von Netzwerk und Speicher basierende MRP-Technologie (Multilayer Ransomware Protection) veröffentlichen, die in der Branche große Beachtung gefunden hat und die Zuverlässigkeit von Rechenzentren erheblich verbessern wird. Huawei wird auch Portfolio Solutions wie Converged Production Network, Simplified Office Network und Intelligent Office Conference im Campus-Bereich präsentieren. Dieses Mal bringt Huawei auch offiziell das Converged Production Network auf der Grundlage führender IP+POL-Produkte heraus. Das Converged Production Network verfügt über eine hohe Zuverlässigkeit, nahtloses Roaming und industrielle Geräte, erfüllt die Netzwerkanforderungen in mehreren Campus-Produktionsszenarien und bietet effiziente Trägernetzwerke für die digitale Produktion von Unternehmen. Im WAN-Bereich präsentiert Huawei Portfolio Solutions wie Industry WAN, ISP Fixed Network und Enterprise WAN. Industry WAN verwendet die End-to-End-OSU-Lösung, die über eine zu 100 % physikalische Isolierung, hohe Zuverlässigkeit und geringe Latenz verfügt. SRv6+FlexE-Slices werden für die Übertragung von Diensten über ein einziges Netz verwendet und erfüllen unterschiedliche Sicherheitsanforderungen für verschiedene Dienste.

2023 wird Huawei einerseits Portfolio Solutions basierend auf Kundenszenarien kontinuierlich optimieren. Andererseits wird Huawei den Aufbau und die Zusammenarbeit der Partner stärken. Portfolio Solutions sind vorintegriert, um die Wettbewerbsfähigkeit der Lösungen zu verbessern und sekundäre Entwicklungsschwierigkeiten und Investitionen zu reduzieren, was einen neuen Mehrwert für Partner schafft. Auf dem MWC 2023 haben viele Kunden und Partner eine vorläufige Kooperationsbereitschaft mit Huawei zur Einführung von Portfolio Solutions für den digitalen Infrastrukturaufbau vereinbart.

