Ferris Bühler Communications

Mehr Stars und Live-Fussball aus Saudi-Arabien auf blue Sport

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Dank der Partnerschaft mit Sportdigital FUSSBALL zeigt blue Sport weiterhin Spiele der Saudi Professional League. Durch die zahlreichen namhaften Neuzugänge ist Saudi-Arabien derzeit eine der gefragtesten Fussballligen weltweit.

In den letzten Wochen haben über 15 Stars auf die arabische Halbinsel gewechselt. Neben dem bereits seit Längerem in Saudi-Arabien spielenden Cristiano Ronaldo sind neu auch Topshots wie Karim Benzema, Ngolo Kanté, Jordan Henderson, Fabinho oder Sadio Mané in der Saudi Pro League im Einsatz. Die Liga startet am Freitag, 11. August in die neue Saison.

Alle weiteren Informationen zur Übertragung der Saudi Professional League auf blue Sport finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Rückfragen stehen wir gerne per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 68 zur Verfügung.

Sportliche Grüsse,

Svenja Peters

i.A. blue Sport