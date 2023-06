Ferris Bühler Communications

blue Sport lädt ein: Einzigartiger Kids Day zum Saisonstart der CSSL

Ein Dokument

Kaum neigt sich die aktuelle Fussballsaison dem Ende zu, blickt blue Sport bereits nach vorne. Um den Saisonstart 2023/2024 der Credit Suisse Super League im Juli zu feiern, organisiert das Schweizer «Home of Football» den ersten blue Sport Kids Day.

Am Sonntag, 23. Juli haben Kinder zwischen 10 und 14 Jahren die Gelegenheit, in einem Schweizer Fussballstadion an der Übertragung der Live-Sendung von blue Sport mitzuwirken. Die Kinder unterstützen dabei die blue Sport Reporter, Kommentatoren und Produzenten vor Ort und können bei diversen Aufgaben auch selbst mit anpacken. Ein einzigartiges Erlebnis für die Kids ist somit garantiert.

Alle Informationen finden Sie unter www.blueplus.ch/kidsday sowie in der Medienmitteilung im Anhang. Ein Aufruf-Video zur Bewerbung finden Sie unter diesem Link zum Download. Anmeldeschluss ist am Freitag, 23. Juni 2023.

