Einladung zum Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana mit Breitbild und Dodo

Das Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana geht bereits in die fünfte Runde – und präsentiert auch dieses Jahr Unterhaltung vom Feinsten. Mit der Churer Hip-Hop-Band Breitbild und Reggae-Sänger Dodo sorgt die Season-End-Party am Samstag, 22. und Sonntag, 23. April, für einen stimmungsvollen Saisonabschluss und fette Beats im Schnee.

Gerne laden wir Sie ein, beim Frühlingsfest auf dem Corvatsch dabei zu sein.

Wann: Samstag, 22. April und Sonntag, 23. April 2023

Zeit: jeweils ab 12.00 Uhr

Ort: Mittelstation Murtèl im Skigebiet Corvatsch

Programm am Samstag 22. April 2023:

12.00 Uhr: Veranstaltungsbeginn

14.00 Uhr: Auftritt von Breitbild

Im Anschluss zum Konzert: DJ-Set

Programm am Sonntag 22. April 2023:

12.00 Uhr: Veranstaltungsbeginn

14.00 Uhr: Auftritt von Dodo

Im Anschluss zum Konzert: DJ-Set

Alle Details zum Frühlingsfest auf dem Corvatsch entnehmen Sie bitte der angehängten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie unter diesem Link.

Bitte geben Sie uns bis zum 21. April 2023 per Rückmail Bescheid, ob Sie beim Frühlingsfest dabei sein möchten. Bei Fragen oder Interview-Wünschen mit den Rappern oder Verantwortlichen der Corvatsch AG stehen wir gern per Rückmail oder unter 056 544 63 85 zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihren Besuch und eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Freundliche Grüsse

Anina Meier

i.A. Corvatsch AG

