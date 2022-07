Ferris Bühler Communications

Royal Vibez – DAS XXL Hip Hop Konzert der Schweiz

Am Samstag, 1. Oktober 2022, wird es in der St. Jakobshalle laut: Internationale und nationale Stars der Deutschrap-Szene sind in Basel zu Gast und geben ihre Hits beim ersten XXL Konzert Royal Vibez zum Besten.

So zieren die Rapper Nimo & Dardan, Samra sowie Farid Bang & Kollegah das Line-up vom Royal Vibez und sorgen mit ihren Shows für sieben Stunden Deutschrap vom Feinsten. Auch Basler Rapper Jiggo267 bekommt einen Platz auf der Bühne und wird den Besucher:innen einheizen.

Alle Informationen zum ersten XXL Hip Hop Konzert Royal Vibez erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Fragen und Interview-Wünschen mit dem Veranstalter und den Acts stehen wir gerne zur Verfügung.

Möchten Sie beim XXL Hip Hop Konzert am 1. Oktober live mit dabei sein? Dann melden Sie sich bis am 15. September per Rückmail oder unter 056 544 61 68 bei uns.

Über eine Berichterstattung in Ihrem Medium würden wir uns freuen.

