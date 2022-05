Ferris Bühler Communications

Seenachtfest Rapperswil-Jona startet in den Vorverkauf

Es ist so weit: Feuerwerk, Flugshow, Konzerte und Festmeile kehren vom 12. bis 14. August 2022 zurück an den oberen Zürichsee. Das Seenachtfest Rapperswil-Jona startet diese Woche in den Ticketvorverkauf mit Early Bird Vorteilen für Anwohnerinnen und Anwohner und gibt erste Programmpunkte bekannt.

Alle Details können Sie der Medienmitteilung im Anhang entnehmen. Über eine Ankündigung des Vorverkaufs würden wir uns sehr freuen. Bildmaterial können Sie hier herunterladen.

Für Fragen und Interviews steht Ihnen OK-Präsident Fabian Villiger per E-Mail unter fabian.villiger@seenachtfest.ch und telefonisch unter 055 220 45 45 (RedSpark) gerne zur Verfügung.

Liebe Grüsse

Larissa Laudadio

i.A. Seenachtfest Rapperswil-Jona

